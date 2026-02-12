El Senado aprobó la reforma laboral: uno por uno, quiénes votaron a favor y cuáles en contra

Con 42 votos positivos y 30 negativos, el oficialismo logró la media sanción. El detalle del rol de cada bloque en una sesión clave para el Gobierno.

La sesión clave para la reforma laboral comenzará a las 11 de la mañana.

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei .

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30 , superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

Reforma Laboral arpobada senado

A continuación, el detalle nominal de la votación:

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.

Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.

Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.

Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.

votos senado

Las primeras repercusiones de la aprobación del Senado

El presidente Javier Milei vio el debate del Senado desde Olivos, mientras que posteaba al término de la votación su satisfacción por el respaldo de la Cámara Alta a su proyecto de reforma laboral. Para el mandatario fue un hecho "histórico".

Mientras que desde el mismo palco del recinto, donde presenció el último tramo del debate, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también dio su parecer de forma escueta y emulando a los discursos norteamericanos escribió: "Dios bendiga a la República Argentina".

También posteó tras la media sanción de la reforma laboral, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema", escribió y felicitó a los senadores que lo permitieron. Y agregó: "Siguiendo la decisión del presidente @JMilei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en @DiputadosAR para convertirla en ley".