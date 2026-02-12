La reforma laboral tiene media sanción: cómo votaron los senadores neuquinos

Nadia Márquez, Pablo Cervi y Julieta Corroza son los representantes de la provincia. El Ejecutivo buscará la sanción definitiva en Diputados antes del 1° de marzo.

Julieta Corroza, una de las representantes de Neuquén en el Senado

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei . Los tres senadores neuquinos votaron a favor del proyecto en general.

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30 , superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

La provincia de Neuquén tiene tres representantes en el Senado, de los cuales dos son de la Libertad Avanza ( Nadia Márquez y Pablo Cervi ), mientras que Julieta Corroza (La Neuquinidad) llevó la postura del oficialismo provincial.

Luego de la votación, tanto Cervi como Márquez festejaron en las redes sociales, mientras que Corroza no hizo expresiones al respecto. Durante el debate, la senadora del oficialismo provincial había adelantado su acompañamiento en general pero aclaró no acompañaría algunos ejes durante la votación en particular.

Embed Media sanción en el Senado, de la Ley de Modernización laboral del Presidente @JMilei

Enorme tarea!!!! pic.twitter.com/UTXpVk3u8c — Nadia Judith Márquez (@nadiajmarquez) February 12, 2026

Embed LA MODERNIZACIÓN LABORAL YA TIENE MEDIA SANCIÓN EN GENERAL



El nuevo Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema laboral.



En Argentina, La Libertad Avanza. pic.twitter.com/pf9BfVvJm7 — Pablo Cervi (@CerviPablo) February 12, 2026

La postura de Julieta Corroza

La senadora nacional Julieta Corroza fijó posición en el Senado durante el debate por el proyecto de reforma laboral denominada "Modernización Laboral" y anticipó su acompañamiento a la iniciativa en general, aunque no respaldará determinados títulos que, a su criterio, ponen en riesgo derechos adquiridos y el esquema productivo neuquino.

“Con la misma claridad que vamos a acompañar en general no vamos a acompañar ninguno de los artículos que ponga en riesgo a los trabajadores. Modernizar sí, retroceder no”, sostuvo al fundamentar su postura.

La legisladora lamentó que la votación se realice por títulos y adelantó su abstención en temas que calificó como sensibles, entre ellos el “banco de horas” y el “componente remunerativo”. Además, remarcó que no respaldará ninguna medida que pueda afectar el desarrollo de Vaca Muerta.

Julieta Corroza (2)

“No queremos nada que afecte directamente el desarrollo de Vaca Muerta. No vamos a acompañar nada que ponga en riesgo el motor productivo que genera dólares, empleo y futuro en Argentina”, expresó. En esa línea, agregó: “Defender Vaca Muerta no es defender una roca, es defender a los trabajadores que todos los días la hacen producir y a las familias que viven de esta producción”.

Corroza adelantó que se abstendrá en el Título I del proyecto, considerado el núcleo de la reforma, que contiene 57 artículos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Allí se redefinen aspectos centrales de las relaciones laborales, como modalidades de contratación, régimen de vacaciones y responsabilidades entre empleadores y trabajadores.

También confirmó que no acompañará el Capítulo XIV, que introduce cambios a la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, normativa que regula los acuerdos sectoriales entre sindicatos y empresas. Para la senadora, debilitar la negociación colectiva implica “erosionar uno de los pilares del modelo de desarrollo provincial”.

En la misma línea, expresó su rechazo a las modificaciones propuestas a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, al considerar que avanzan sobre la autonomía sindical.