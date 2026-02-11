Reforma Laboral: Julieta Corroza adelantó que votará a favor en general el proyecto, pero rechazará los artículos

La senadora defendió el modelo laboral neuquino: "Modernizar sí, retroceder no" que, según afirmó, impliquen retrocesos en derechos o afecten sectores estratégicos como Vaca Muerta.

Corroza adelantó como será su voto respecto de la reforma laboral que se trata en el Senado.

La senadora nacional Julieta Corroza fijó posición en el Senado durante el debate por el proyecto de reforma laboral denominada "Modernización Laboral" y anticipó que acompañará la iniciativa en general, aunque no respaldará determinados títulos que, a su criterio, ponen en riesgo derechos adquiridos y el esquema productivo neuquino.t

“Con la misma claridad que vamos a acompañar en general no vamos a acompañar ninguno de los artículos que ponga en riesgo a los trabajadores. Modernizar sí, retroceder no”, sostuvo al fundamentar su postura.

La legisladora lamentó que la votación se realice por títulos y adelantó su abstención en temas que calificó como sensibles, entre ellos el “banco de horas” y el “componente remunerativo”. Además, remarcó que no respaldará ninguna medida que pueda afectar el desarrollo de Vaca Muerta.

“No queremos nada que afecte directamente el desarrollo de Vaca Muerta. No vamos a acompañar nada que ponga en riesgo el motor productivo que genera dólares, empleo y futuro en Argentina”, expresó. En esa línea, agregó: “Defender Vaca Muerta no es defender una roca, es defender a los trabajadores que todos los días la hacen producir y a las familias que viven de esta producción”.

Julieta Corroza (6)

Abstenciones y rechazos

Corroza adelantó que se abstendrá en el Título I del proyecto, considerado el núcleo de la reforma, que contiene 57 artículos con modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Allí se redefinen aspectos centrales de las relaciones laborales, como modalidades de contratación, régimen de vacaciones y responsabilidades entre empleadores y trabajadores.

También confirmó que no acompañará el Capítulo XIV, que introduce cambios a la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, normativa que regula los acuerdos sectoriales entre sindicatos y empresas. Para la senadora, debilitar la negociación colectiva implica “erosionar uno de los pilares del modelo de desarrollo provincial”.

En la misma línea, expresó su rechazo a las modificaciones propuestas a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, al considerar que avanzan sobre la autonomía sindical.

Defensa del esquema neuquino

La legisladora sostuvo que acompañar transformaciones no significa un alineamiento automático y reivindicó la experiencia neuquina en materia laboral y productiva. “Tenemos un incentivo claro: el empleo primero tiene que ser para los neuquinos”, afirmó.

Tras enumerar aspectos del reordenamiento productivo impulsado por la gestión de Rolando Figueroa, destacó el rol de los trabajadores y de los gremios en el desarrollo provincial, y señaló que en Neuquén se logró articular consensos entre sindicatos y empresas de distintos sectores, como petroleros privados, construcción, comercio y el sector estatal.

Julieta Corroza (2)

Corroza reconoció que muchas leyes laborales quedaron desactualizadas frente a nuevas modalidades de trabajo y profesiones emergentes. Sin embargo, reiteró su rechazo a los títulos 1, 14 y 15 del proyecto al considerar que concentran medidas orientadas al debilitamiento de la negociación colectiva y a la pérdida de derechos.

“Neuquén ha demostrado que se puede crecer cuidando el empleo, promoviendo la inversión y fortaleciendo derechos. Esa experiencia vengo a compartirla”, concluyó.

Luego de la intervención de la neuquina, se espera que pasada la medianoche se realice la votación general, para luego debatir título por título. Por estas horas, se especula con la aprobación del proyecto, lo que permitiría pasar a su tratamiento en la Cámara de Diputados.