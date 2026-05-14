Aguinaldo 2026: ¿cambia algo con la reforma laboral para el pago de junio?

De cara a un ingreso importante para los trabajadores como lo es el aguinaldo de junio de 2026 , aquí te contamos si el SAC (Sueldo Complementario Anual) sufrió alguna modificación a partir de la reforma laboral.

A principios de marzo de 2026 , se sancionó la denominada ley de modernización laboral . Y no son pocos los trabajadores que se preguntan si, con la nueva ley ya vigente, el aguinaldo de junio de 2026 sufrirá modificaciones. En este artículo, te contamos todos los detalles.

Cabe recordar que el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) es un beneficio que perciben los trabajadores del sector público, el privado y los jubilados y pensionados de la Anses. Así, millones de personas cobran anualmente el aguinaldo , cuyo pago suele desdoblarse en dos períodos a lo largo del año.

Cómo impacta la reforma laboral en el pago del aguinaldo de junio de 2026

La reforma laboral no incluyó modificaciones sobre la forma ni la periodicidad del pago del aguinaldo. En consecuencia, el aguinaldo de junio de 2026 continuará pagándose como ocurrió hasta fines de 2025.

Cabe resaltar que la reforma laboral tampoco incorpora cambios en el carácter obligatorio del pago del aguinaldo por parte de los empleadores.

Es importante recordar que el aguinaldo se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Y cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

Si la prestación de servicios de un empleado es inferior a los seis meses, el aguinaldo deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo). Según esta ley, el aguinaldo se efectiviza en dos cuotas: la primera de ellas vence el 30 de junio de 2026 y, la segunda, el 18 de diciembre de 2026. En relación a la primera, cabe resaltar que algunos empleadores suelen abonarla antes de la fecha de vencimiento.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 24.467 de 1995, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer el fraccionamiento de los períodos del pago del SAC siempre y cuando no excedan los tres períodos en un año calendario. Así, y como excepción, el aguinaldo puede hasta percibirse en tres cuotas.

El cambio sustancial que sí se introdujo en la reforma laboral en relación al aguinaldo

En el texto de la ley de modernización laboral se introdujo un cambio sustancial en relación al aguinaldo cuando un trabajador es despedido. Y es que, antes de la reforma, el cálculo de la indemnización por despido incluía no solo el salario mensual habitual, sino también conceptos proporcionales como el de vacaciones no gozadas y el aguinaldo.

Clave para monotributistas: cómo crear tu propio "aguinaldo" para 2025 La reforma laboral no incluyó modificaciones sobre la forma ni la periodicidad del pago del aguinaldo. En consecuencia, el aguinaldo de junio de 2026 continuará pagándose como hasta fines de 2025.

Tras la aprobación de la ley impulsada impulsada por el actual Gobierno Nacional, el cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa se limita a la “remuneración mensual, normal y habitual”. Así, quedan expresamente excluidos del cálculo del monto indemnizatorio todos los pagos de frecuencia no mensual, entre ellos el aguinaldo y los proporcionales de vacaciones, de modo que la suma final será menor a lo que se estipulaba anteriormente. Es decir que la nueva normativa priva a los trabajadores de un monto indemnizatorio mayor al anterior.

Es oportuno reseñar que el aguinaldo se creó en 1945, cuando un decreto estableció la creación del SAC para toda la República Argentina. Bajo la presidencia del gobierno militar de Edelmiro Farrell, se fijó entonces el Sueldo Anual Complementario, en cuya creación tuvo una destacada participación Juan Domingo Perón, por entonces vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.