Confusión entre whisky y turbulencias: la versión de la mujer acusada de tener sexo en pleno vuelo

El abogado de la pasajera afirmó que su defendida “Se siente humillada”, y dio detalles del escandaloso episodio.

Un verdadero escándalo se desató el fin de semana en la ciudad de Rosario, cuando dos personas terminaron demoradas en el aeropuerto. Denunciada por presuntamente mantener relaciones sexuales durante un vuelo en medio del consumo de alcohol y turbulencias. Sandra, de 59 años, negó los hechos y dio su versión.

Según relató su abogado en diálogo con TN, la mujer se encontraba durmiendo cuando se desató un conflicto entre pasajeros y una azafata, y quedó involuntariamente involucrada en una situación confusa que, asegura la defensa, “destruyó su vida cotidiana”.

La historia ocurrió a bordo de un avión en el que, tras una denuncia realizada por comisarios de abordo, una mujer y un hombre fueron demorados al aterrizar bajo sospecha de haber mantenido relaciones sexuales durante el viaje. Sin embargo, la versión de Sandra es completamente distinta.

Qué dijo la mujer denunciada por tener sexo en el avión

“Ella estaba agotada por un vuelo de tantas horas. Venía durmiendo”, explicó el abogado Jorge Resegue. Según reconstruyó el letrado, todo comenzó cuando el pasajero sentado al lado de Sandra discutió con una azafata por un vaso de whisky en medio de fuertes turbulencias.

“Se desata una pelea entre el hombre y la azafata por una bebida. Otro pasajero de otra fila intervino y dijo que no eran formas de tratar a la tripulación”, relató Resegue. Mientras tanto, Sandra apenas alcanzó a escuchar parte de la discusión porque seguía dormitando.

Whiky. avión

La defensa insiste en que la mujer no conocía al pasajero que estaba sentado a su lado y rechaza por completo las acusaciones. “Si hubo una manta, ruidos o sexo, Sandra no tuvo nada que ver”, afirmó el abogado.

De acuerdo con el relato, la denuncia fue realizada por personal policial que viajaba en el avión y, una vez aterrizados, tanto Sandra como el hombre que ocupaba el asiento contiguo quedaron detenidos.

Para la familia, el impacto de la situación fue devastador. “Todos están muy mal. Ella está muy angustiada. Toda su vida cotidiana se desmoronó”, aseguró Resegue. Según explicó, desde el episodio Sandra dejó de asistir a su trabajo y atraviesa un fuerte cuadro emocional por la exposición pública del caso.

“Se siente humillada”, resumió el abogado, que además cuestionó la forma en que se difundió la acusación antes de que pudiera esclarecerse qué ocurrió realmente dentro de la cabina.

La mujer sostiene que quedó atrapada en una situación ajena y que nunca participó de ningún acto sexual durante el vuelo. Mientras avanza la investigación, su defensa busca desligarla completamente del episodio que terminó convirtiéndose en noticia y que, según describen sus allegados, alteró por completo su vida en cuestión de horas.

Quiénes son los argentinos que fueron descubiertos teniendo sexo en pleno vuelo

Una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir. Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59 años. Ambos fueron denunciados por exhibiciones obscenas.

Según confirmaron fuentes oficiales, Mauricio es de Rosario, se desempeña como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y publicaciones vinculadas a actividades familiares. Está casado y tiene tres hijos.

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Sandra también es oriunda de Rosario, divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. Es dueña de un centro de día y rehabilitación. Al igual que Mauricio, suele mostrar en sus redes sociales imágenes de sus viajes, especialmente por el Caribe.

El momento que desató un escándalo en el avión

El episodio ocurrió en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, cuando varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

Una de ellas fue una mujer que se encontraba junto a su nieta y decidió alertar a la tripulación. "Los ve y avisa al comisario, el comisario le dice al comandante y el comandante dice: mantengamos la calma, ya estamos por aterrizar", explicó el periodista Alejandro Ramos en Arriba Argentinos.

La versión recogida por la policía indica que ambos tenían la ropa baja al momento de ser descubiertos. La demora hasta que fueron retenidos por la PSA no fue bien recibida por quienes nada tenían que ver con el incidente. Incluso hubo voces que cuestionaron que se mantuviera a todos a bordo cuando la denuncia involucraba solo a dos personas y que, además, se retuviera preventivamente a quienes estaban sentados cerca de la pareja denunciada.