Es policía pero trabajaba para una App y se defendió a los tiros de un robo: el impactante video

El efectivo fue interceptado por dos delincuentes y logró evitar el asalto tras disparar con su arma reglamentaria.

La secuencia protagonizada por el policía bonaerense quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Un efectivo de la Policía Bonaerense frustró un intento de robo, luego de enfrentarse a tiros con dos delincuentes que intentaron quitarle la moto que utilizaba para trabajar como conductor de una aplicación de viajes.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 885 y 812, en el partido de Quilmes , y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes oficiales, el agente —de 30 años y perteneciente a la delegación Avellaneda de la fuerza— se encontraba fuera de servicio al momento del hecho.

De acuerdo con la denuncia presentada por el policía, los sospechosos lo interceptaron cuando circulaba a bordo de una Yamaha YBR negra. Uno de los asaltantes le exhibió un arma de fuego y lo amenazó para obligarlo a entregar el vehículo.

Frente a esa situación, el efectivo utilizó su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, y efectuó un disparo. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y muestra el momento en que los delincuentes retroceden y escapan a pie después de la reacción armada del agente.

un policía trabajaba como conductor de una aplicación, intentaron robarle y se defendió a tiros El policía logró evitar el robo de su moto después de enfrentarse a tiros con dos delincuentes en San Francisco Solano.

Los sospechosos escaparon y dejaron elementos en la escena

Tras el disparo realizado por el policía, los dos atacantes huyeron del lugar sin concretar el robo. Durante la fuga abandonaron una gorra roja y un arma de utilería, elementos que fueron secuestrados posteriormente por los investigadores.

Las autoridades confirmaron además que el registro audiovisual será incorporado como prueba dentro de la causa judicial. Hasta el momento, los sospechosos no fueron identificados ni detenidos.

La Justicia investiga el caso como tentativa de robo agravado

La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa” y quedó bajo intervención de la fiscalía correspondiente. Como ocurre habitualmente en este tipo de episodios, también se dispuso el secuestro del arma reglamentaria utilizada por el efectivo para realizar las pericias balísticas de rigor.

Fuentes policiales señalaron que el agente resultó ileso y que la investigación continúa para determinar la identidad de los delincuentes que participaron del intento de robo.