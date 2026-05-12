Demandarán a Sergio Maldonado por insultar a un policía: el video que generó la polémica

El hermano de Santiago Maldonado insistió en que el agente quería sacarles plata por una coima. Las imágenes del tenso momento.

El hermano de Santiago Maldonado será denunciado por tratar de "coimero" a un policía.

A mediados de abril, Sergio Maldonado publicó en sus redes sociales un video en el que se lo muestra junto a otros tres hombres dentro de un vehículo detenido en un control de la Policía Caminera sobre la Ruta 9 en la provincia de Córdoba . Ahora el gobierno confirmó que lo denunciarán.

El hermano de Santiago Maldonado insistió en que el agente de la policía quería sacarles plata por una coima a pesar de que estaba todo en regla. Sin embargo, la policía asentó en el acta que no tenían los cinturones de seguridad y el conductor firmó la aceptación del hecho.

Maldonado y sus acompañantes negaron cometer infracción alguna y llamaron al agente " mentiroso" y " coimero" . "Vos no me podés abrir el auto. No, no lo podés abrir", reiteró Maldonado mientras grababa al oficial que se mostró molesto ante las agresiones.

Y prosiguió en su descargo: "Porque sabés que está mal lo que estás haciendo. Nos querés hacer una multa al pedo cuando estamos con el cinturón puesto". Y desafió al oficial: "No podés llevarte el mundo por delante. Como no nos dejamos coimear, vinieron e hicieron una multa innecesaria", finalizó su video descargo.

Sergio Maldonado será denunciado por insultar a un agente de la policía de Córdoba

La policía dijo que sus declaraciones fueron "inexactas y agraviantes"

Tras la viralización de su reel en la cuenta @vikingomaldo, la denuncia acumuló miles de visualizaciones y reacciones en redes sociales. En este sentido, la reacción institucional fue inmediata. El Jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín le envió una carta documento.

En el texto se afirma que las declaraciones difundidas por Maldonado contienen "afirmaciones inexactas y agraviantes" sobre el accionar de la Policía Caminera y lesionan el honor del sargento Ferreyra, expuesto en el video, además de poner en entredicho el decoro institucional.

En este sentido, el ministro de Seguridada Juan Pablo Quinteros, indicó en diálogo con Infobae que este lunes recibió el rechazo a este documento judicial. por lo que instruirá a los abogados de la Policía local para demandar al hermano de Santiago.

denuncia sergio maldonado cordoba (1)

En el control policial sobre Ruta Nacional N° 9 en el kilómetro 648, "personal policial constató que un ocupante del vehículo no llevaba consigo cinturón de seguridad, como determina la Ley de Tránsito Provincial", indicó el parte de prensa emitido por la Policía de Córdoba.

La actitud de Maldonado al agredir al agente con afirmaciones falsas e injurias, "podría configurar prima facie las figuras previstas en los arts. 109 y 110 del Código Penal", agregó la Fuerza.

"Lo vamos a demandar, la semana que viene haríamos la querella, estamos analizando con los abogados de Policía que tipo de acción particular haremos”, ratificó el funcionario ante Infobae.