Video: un ministro de Seguridad probó el guante eléctrico que usará la Policía y terminó en el piso

El funcionario cordobés se sometió a la prueba de la nueva herramienta que usarán para "neutralizar" agresores y delincuentes. La reacción al recibir una descarga.

La decisión de Quinteros de someterse en persona a la descarga fue transmitida en directo y generó un momento inesperado.

Un insólito episodio se registró cuando se realizó la presentación del nuevo equipamiento que tendrá la Policía de Córdoba, para "neutralizar" agresores y delincuentes. Entre ellos se encontraba un guante eléctrico, que fue probado por el propio ministro de Seguridad, Pablo Quinteros .

De esta forma, el funcionario cordobés protagonizó una escena que no tardó en volverse viral al probar en él mismo la potencia del arma no letal. Quinteros experimentó una descarga que lo obligó a terminar de rodillas .

" No hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. En ese caso sería el gobernador, pero como no lo tengo, voy a probar yo", indicó a los medios en la presentación de los nuevos elementos para las fuerzas. La decisión de Quinteros de someterse en persona a la descarga fue transmitida en directo y generó un momento inesperado.

La actividad se realizó en el hall central de la Jefatura de Policía de Córdoba, con la presencia del jefe de Policía, Marcelo Marín, los subjefes Iván Rey y Alberto Bietti, y el secretario de Seguridad, junto a otras autoridades provinciales.

El ministro de Seguridad de Córdoba probó un guante eléctrico

El ministro comparó la descarga eléctrica como "10 mil magiclicks al mismo tiempo"

Al finalizar la prueba, el funcionario se mostró sorprendido por la potencia del elemento de seguridad. "No se aguanta", indicó. En este sentido, intentó explicar lo que sintió y comparó la descarga con la sensación de recibir el golpe de "10 mil magiclicks al mismo tiempo".

Aunque aclaró que solo le quedó una molestia leve y no sufrió secuelas físicas, el gesto político de "poner el cuerpo" para mostrar el material operativo fue interpretado por muchos como un papelón innecesario.

ministro cordoba guante electrico (1)

Quinteros explicó que "el guante se debe usar activado, sino permanece apagado y se puede usar con total normalidad. Cuando toma contacto con la piel produce un shock eléctrico que es fuerte".

Todavía con la sensación en el cuerpo, agregó en su diálogo con El Doce TV: "En este momento tengo una pequeña molestia en el brazo y creo que estoy siendo coherente en lo que digo. Es muy efectivo".

Finalmente, el ministro señaló que "a diferencia de la pistola Taser, no es un efecto prolongado, sino que se siente una leve molestia por algunos minutos. Se duplicaron los casos con personas de salud mental y de consumos conflictivos y esto podrá ayudar mucho al respecto. Sin embargo, no quiere decir que vayamos a comprar las unidades, sino que está en etapa de prueba".

guante descarga eléctrica

La cartera de Seguridad provincial organizó la exhibición de nuevos elementos incorporados para el trabajo diario del personal, entre los que se destacaron 300 cascos de protección balística nivel RB3, más de 1.500.000 cartuchos de diferentes calibres y 5.000 aerosoles de gas pimienta.

También se presentaron escudos de última generación y kits de gas pimienta, además de tecnologías novedosas como tobilleras con emisor de bajo voltaje.

equipamiento policia cordoba

