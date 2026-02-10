El allanamiento al kiosco narco, que funcionaba en una vivienda particular, se realizó el jueves pasado.

Desbarataron un kiosco narco y demoraron a dos personas en Piedra del Águila

Luego de varias semanas de investigación, la Policía logró desbaratar otro kiosco narco , el cual funcionaba en la localidad de Piedra del Águila . Se demoró a dos personas y se secuestró evidencia vinculante.

Según informó la Policía, el operativo se realizó el viernes pasado, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que se encontraba en curso desde hace un tiempo.

La diligencia se concretó mediante una orden de allanamiento vinculada a una causa judicial en trámite que fue investigada por la División Antinarcóticos Zona Sur, y fue ejecutada tras tareas investigativas que permitieron reunir elementos probatorios suficientes. El procedimiento se desarrolló en un domicilio que, según la pesquisa, era utilizado como punto de expendio de sustancias ilegales.

kiosco narco piedra del aguila

Como resultado del operativo, se procedió a la imputación de dos personas, una de las cuales quedó detenida a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que la restante recuperó su libertad una vez finalizadas las actuaciones de rigor.

Asimismo, se reportó el secuestro de cocaína y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas, entre ellos teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias de estiramiento, dinero en efectivo, comprimidos de clonazepam y un vehículo.

El operativo se realizó con colaboración de efectivos de la Comisaría Octava de esa localidad.

Desarticulan otro kiosco narco en San Patricio del Chañar

Los enfrentamientos y violencia presente en la Toma La Costa de San Patricio del Chañar una vez más motivaron la intervención de la Policía. Días atrás, se concretaron cuatro allanamientos que permitieron dar con un kiosco narco, elementos robados, un arma y municiones.

Según informó la Policía, los allanamientos se llevaron adelante en el sector de la localidad petrolera conocido como “Toma La Costa”, en el marco de una investigación vinculada a hechos reiterados de violencia, presunta portación ilegal de armas y posible comercialización de estupefacientes.

"La intervención se originó a partir de una denuncia vecinal que alertaba sobre enfrentamientos, disturbios y exhibición de armas de fuego en inmediaciones de varios domicilios del sector, situación que generaba un riesgo concreto para la seguridad pública", informaron desde la fuerza.

A partir de ello, se iniciaron tareas de vigilancia y observación, con intervención de la fiscalía correspondiente, que se extendieron por algunos días.

allanamientos chañar (1)

Recolectada la prueba necesaria, se informó de los resultados a la fiscalía, que consiguió autorización para los cuatro allanamientos que se concretaron simultáneamente el día jueves 5.

En uno de los domicilios, el personal de Comisaría 13 logró el secuestro de un revólver calibre 22, municiones, envoltorios con sustancia presumiblemente estupefaciente, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, plantas de cannabis, una réplica de arma y diversos elementos denunciados como sustraídos. Entre estos últimos, se encuentran una llamativa cantidad de cortadoras de pelo, tijeras y otras herramientas.

El personal de Antinarcóticos practicó los análisis orientativos sobre la sustancia incautada y así se comprobó que se trataba de cocaína, contabilizándose 72 envoltorios con un peso aproximado de 21 gramos, además del secuestro de una suma cercana a los 1.500.000 pesos en efectivo.

En otro inmueble se incautaron ocho plantas presuntamente de marihuana, mientras que en un tercer domicilio se procedió al secuestro de siete teléfonos celulares.

Finalizadas las actuaciones, la fiscalía interviniente dispuso la detención de un hombre mayor de edad.