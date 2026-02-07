Allanamientos en San Patricio del Chañar: desbarataron un kiosco narco

Los enfrentamientos y violencia presente en la Toma La Costa de San Patricio del Chañar una vez más motivaron la intervención de la Policía. Se concretaron cuatro allanamientos que permitieron dar con un kiosco narco, elementos robados, un arma y municiones.

Según informó la Policía, los allanamientos se llevaron adelante en el sector de la localidad petrolera conocido como “Toma La Costa” , en el marco de una investigación vinculada a hechos reiterados de violencia, presunta portación ilegal de armas y posible comercialización de estupefacientes.

"La intervención se originó a partir de una denuncia vecinal que alertaba sobre enfrentamientos, disturbios y exhibición de armas de fuego en inmediaciones de varios domicilios del sector, situación que generaba un riesgo concreto para la seguridad pública", informaron desde la fuerza.

A partir de ello, se iniciaron tareas de vigilancia y observación, con intervención de la fiscalía correspondiente, que se extendieron por algunos días.

allanamientos chañar (1)

Recolectada la prueba necesaria, se informó de los resultados a la fiscalía, que consiguió autorización para los cuatro allanamientos que se concretaron simultáneamente el día jueves.

En uno de los domicilios, el personal de Comisaría 13 logró el secuestro de un revólver calibre 22, municiones, envoltorios con sustancia presumiblemente estupefaciente, una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, plantas de cannabis, una réplica de arma y diversos elementos denunciados como sustraídos. Entre estos últimos, se encuentran una llamativa cantidad de cortadoras de pelo, tijeras y otras herramientas.

El personal de Antinarcóticos practicó los análisis orientativos sobre la sustancia incautada y así se comprobó que se trataba de cocaína, contabilizándose 72 envoltorios con un peso aproximado de 21 gramos, además del secuestro de una suma cercana a los 1.500.000 pesos en efectivo.

En otro inmueble se incautaron ocho plantas presuntamente de marihuana, mientras que en un tercer domicilio se procedió al secuestro de siete teléfonos celulares.

Finalizadas las actuaciones, la fiscalía interviniente dispuso la detención de un hombre mayor de edad.

Una embarazada y dos hombres vendían droga desde Toma La Costa

En junio de 2025, una mujer embarazada y dos hombres fueron acusados por la fiscalía por la venta de droga en kioscos narco de San Patricio del Chañar que fueron allanados en un importante operativo de la Policía neuquina. Se incautaron numerosos envoltorios de cocaína y marihuana listos para la venta al menudeo y más de 3 millones de pesos. Solo uno de ellos quedó en libertad tras la audiencia.

Los allanamientos simultáneos se derivaron de un seguimiento que se extendió durante más de un mes e implicaron la participación de más de 70 efectivos de distintas unidades.

Tras el allanamiento, dos días más tarde se realizó una audiencia en la que dos varones y una mujer fueron acusados por la fiscal del caso Silvia Moreira, que les imputó ser parte de una organización dedicada a vender estupefacientes en San Patricio del Chañar: la mujer comercializaba las drogas desde la ventana de su habitación en una toma de la localidad, mientras que los dos varones fueron detenidos en una vivienda desde la que se coordinaba el accionar de la banda.

La formulación de cargos se realizó en dos etapas: primero se acusó a la mujer, quien está embarazada y tiene a cargo un niño de 3 años, por lo que se le impusieron medidas de control más leves; y en segundo lugar, a los dos varones. A uno de ellos se le atribuyó un rol de coordinación de la estructura delictiva.

droga el chañar2.jpg Gentileza Policía del Neuquén

La mujer fue identificada por sus iniciales como "C.M.D" y se le imputó que el martes 3 de junio al mediodía, cuando la División Antinarcóticos de la Policía provincial allanó su domicilio en una toma de San Patricio del Chañar, tenía “a su exclusiva disposición 90 envoltorios con 28 gramos de cocaína y $318.000 en efectivo”. La droga estaba en distintos espacios de una habitación desde la que se realizaban las ventas, e incluso en los cajones de una cuna funcional en la que duerme el hijo de la imputada.

En una segunda etapa de la audiencia realizada, la fiscal del caso le atribuyó a dos varones, identificados como "J.G.A" y "D.A.F", “tener a su disposición sustancias estupefacientes, con la ultrafinalidad de comercializarlas”. Explicó que en un allanamiento simultáneo al realizado en el domicilio de la mujer, la Policía ingresó a otra vivienda de la localidad.

“Allí, se encontraron 718 gramos de cannabis sativa, en diversos formatos; 129 gramos de cocaína, fraccionados en 336 dosis; cuatro balanzas; $1.235.000 en efectivo, recortes de nylon de diversos colores y un contador de dinero”, describió la fiscal del caso, y en ese contexto, formuló cargos al dueño de la casa, "D.A.F", y a "J.G.A", quien al momento del allanamiento estaba en la vivienda.

“De la investigación practicada surge que "D.A.F" tendría un rol principal en la organización, siendo el dueño de casa, y partícipe en la asignación de tareas”, afirmó Moreira, quien asignó a "J.G.A" un rol de “colaboración en la vigilancia y cuidado del punto de venta” y a la mujer, "C.M.D" el de “vendedora, en el punto de comercialización ubicado en la toma La Costa”.