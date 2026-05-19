Qué se sabe de la banda que robó un camión en Vaca Muerta y lo abandonó a la vera de la ruta

El vehículo apareció intacto y en marcha en la zona de Paso Córdoba. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad. Tendrian antecedentes.

La Policía tiene identificados a los hombres que robaron el camión.

El camión robado durante el fin de semana en un yacimiento de Vaca Muerta apareció abandonado en la zona de Paso Córdoba , cerca de General Roca, pero la investigación ahora se concentra en identificar y detener a los integrantes de una presunta banda de Neuquén que habría participado del golpe. Según confirmó la Policía, los sospechosos quedaron filmados dentro de la cabina del vehículo y algunos tendrían antecedentes por delitos similares.

El vehículo fue encontrado este martes alrededor de las 11:50 sobre la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 122. Estaba detenido sobre la banquina, en marcha y sin ocupantes. El hallazgo fue realizado por personal policial de Río Negro durante tareas de patrullaje en la zona.

“El camión fue localizado en perfecto estado”, confirmó el comisario inspector Néstor Catalán , coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, en diálogo con LU5 .

Según detalló el jefe policial, el dueño revisó el vehículo y no detectó faltantes ni daños en la carga transportada. “El propietario no notó faltante de ningún elemento”, explicó Catalán, quien indicó que luego de las pericias criminalísticas el rodado fue devuelto a la empresa propietaria durante la tarde del martes.

Robo camion Vaca Muerta Las personas quedaron filmadas por las cámaras internas del camión.

El camión apareció con los cables y toda la carga

El dato llamó la atención de los investigadores porque, en un primer momento, la principal hipótesis era que los delincuentes estaban interesados especialmente en los cables que transportaba el camión.

El vehículo había sido robado durante la madrugada del sábado desde la base de la empresa contratista Sitec, ubicada en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, en Vaca Muerta.

El personal de seguridad descubrió el robo cerca de las 2 de la madrugada, cuando regresó al predio después de realizar recorridas de rutina y encontró uno de los portones abierto y el candado violentado. Según explicó Catalán, los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para escapar antes de que la Policía fuera notificada.

“El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada y el operario se percata del faltante a las 2. A nosotros nos dan aviso casi a las 3:30”, detalló.

Robo planificado en un obrador- el rostro de 3 de 4 delincuentes en una Amarok gris se robaron u (1)

Sospechan que actuaron al menos cuatro personas

Uno de los puntos más importantes de la investigación tiene que ver con la cantidad de personas involucradas. Las cámaras de seguridad del predio muestran el ingreso de una camioneta negra al yacimiento.

A partir de esas imágenes y de los registros captados por las cámaras internas del camión, los investigadores creen que participaron al menos cuatro personas. “Deducimos que en el camión van tres”, señaló Catalán.

Sin embargo, los investigadores sospechan que existió un cuarto integrante que manejaba la camioneta de apoyo utilizada durante el robo y también durante el abandono del vehículo en Ruta 6.

“Conforme a los rastros que hay, un vehículo de apoyo pasó a buscar a las personas del camión y se retiró dejando el vehículo a la vera de la ruta”, explicó el comisario.

Robo camion Sitec

Los sospechosos serían de Neuquén y tendrían antecedentes

Aunque todavía no fueron identificados públicamente, la Policía confirmó que ya existe una línea investigativa firme sobre los autores del hecho. “Ya tenemos un hilo en la investigación”, aseguró Catalán, aunque evitó brindar mayores detalles para no perjudicar el avance de la causa.

De todos modos, confirmó que los sospechosos serían de Neuquén. “Aparentemente son de la zona de Neuquén”, indicó.

Respecto a las personas investigadas, precisó que cuentan con antecedentes y señaló que estarían vinculadas a “hechos similares”.

Por el momento no se informó si alguno de los sospechosos cumplió condenas previas ni si existen órdenes de detención vigentes.

Robo planificado en un obrador- el rostro de 3 de 4 delincuentes en una Amarok gris se robaron u

Las imágenes del camión siguen siendo la principal prueba

La investigación continúa apoyándose principalmente en las grabaciones captadas por las cámaras del camión y del predio petrolero.

En los videos se observa a los sospechosos dentro de la cabina mientras escapaban del yacimiento. En un momento del recorrido descubrieron que estaban siendo filmados e intentaron cubrirse el rostro con ropa y capuchas, aunque parte de sus caras ya había quedado registrada.

Las imágenes permitieron avanzar en la identificación de los involucrados y ahora son analizadas por el área de Delitos y por los investigadores que trabajan en conjunto entre Neuquén y Río Negro.

Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita de la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, que coordina las actuaciones con la Justicia rionegrina.