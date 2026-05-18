Sin clases: porteros de Zapala iniciaron paro por falta de cargos

Luego de que varias escuelas se quedaran sin clases, el CPE los convocó a una reunión para este martes en el que esperan conseguir respuestas.

Los auxiliares de servicio nucleados en ATE Zapala comenzaron este lunes medidas de fuerza en reclamo por la falta de cobertura de cargos en distintas instituciones educativas de la región. El conflicto, que según el gremio se arrastra desde 2024, derivó en un paro que afectó el normal dictado de clases en varias escuelas y en una permanencia en el Distrito Regional 3.

Desde el sindicato denunciaron el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno provincial durante una conciliación obligatoria realizada el año pasado y advirtieron que la situación refleja un deterioro general del funcionamiento del Estado en la localidad.

El secretario general de ATE Zapala, José Sierralta, explicó a LM Neuquén que el conflicto comenzó cuando se ampliaron edificios escolares y nunca se completó la creación de los cargos necesarios para garantizar las tareas de limpieza y mantenimiento.

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“El reclamo viene desde el 2024, cuando asumió la ministra de Educación. Comenzamos un conflicto que tenía que ver con la cobertura de cargos por ampliación de edificios escolares”, indicó el dirigente.

Según detalló, uno de los casos emblemáticos es el de la EPET 11. “Se crea un expediente con la ampliación del edificio, hacen las proyecciones y determinan cuántos auxiliares deberían haber. Eso fue en junio de 2024 y la ministra se comprometió a dar curso a todos los expedientes por creación de cargos donde había ampliaciones”, señaló.

Si bien reconoció que hubo algunas respuestas parciales, sostuvo que gran parte de los pedidos siguen sin resolverse. “Algunas soluciones hubo, otras no”, resumió.

Desde ATE remarcaron que hace tres meses habían advertido sobre la posibilidad de profundizar las protestas si no aparecían respuestas concretas. “Anunciamos que si no estaban los expedientes comprometidos íbamos a comenzar con medidas”, afirmó Sierralta.

Paro en escuelas de Zapala

El paro comenzó este lunes a la mañana por lo que varias escuelas de Zapala no pudieron dictar clases. Al mediodía al gremio llegó una convocatoria oficial a una mesa de diálogo prevista para este martes a las 11 en el Consejo Provincial de Educación (CPE), por lo que la dirigencia gremial decidió suspender momentáneamente las medidas.

“Ahora llegó una convocatoria, levantamos las medidas e iremos a la reunión como un gesto de buena voluntad de los auxiliares”, sostuvo el dirigente sindical.

Los reclamos abarcan la creación y cobertura de cargos para distintas instituciones de Zapala y la región. Entre ellas se encuentran la EPET 11, la EPET 15, el Jardín 9, el Distrito Regional 3, el Distrito Regional 11 y establecimientos de la zona del Pehuén.

El gobernador anunció la licitación para ampliar la EPET 15 de Zapala (2).jpg La ministra Soledad Martínez cuando anunció la ampliación de la EPET 15.

También mencionaron el caso del CPEM 36 de Zapala, donde reclaman “paridad de planta funcional” en ambos turnos, es decir, que la cantidad de auxiliares esté acorde al funcionamiento real de la institución y a sus necesidades operativas.

Desde el sindicato aseguraron que la falta de personal repercute directamente en las condiciones de funcionamiento de las escuelas y termina afectando el dictado de clases.

“Hoy no hubo clases en esas escuelas. Si una ministra no puede solucionar este tipo de problemas, imaginate cómo está el Estado”, cuestionó Sierralta.

El dirigente vinculó la situación educativa con un deterioro más amplio de la infraestructura estatal en Zapala y enumeró otros organismos que atraviesan problemas similares.

“Hoy tenemos la sede del ISSN Zapala cerrada porque no tiene calefacción”, aseguró. Además, señaló inconvenientes edilicios en guarderías y oficinas provinciales. “Hay un montón de sectores que no funcionan por problemas edilicios como la guardería Cangurito y el área de Minería", lanzó.

ATE aseguró que los trabajadores vienen “sosteniendo diariamente el funcionamiento de las instituciones educativas en condiciones cada vez más difíciles” y calificó los reclamos como “históricos”.

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“Lamentamos tener que llegar a esta situación extrema, pero son reclamos que llevan años sin resolución”, expresaron desde el sindicato.

La conducción Verde y Blanca de ATE también convocó a todos los auxiliares de servicio a acompañar las medidas y participar de las acciones gremiales realizadas en el Distrito Regional 3.

Para Sierralta, el conflicto refleja además la fuerte dependencia que tiene la economía local del empleo público. “Acá se vive por los empleados estatales, no hay mucho privado”, afirmó.

En ese contexto, señaló que cada vacante en el Estado genera una fuerte disputa debido a la falta de oportunidades laborales en otros sectores. “Zapala es una de las localidades con más desocupación. Acá un puesto de trabajo se pelea. Todo el mundo quiere ser trabajador del Estado”, sostuvo.

El dirigente consideró que el Gobierno provincial debería tener otra actitud frente a estos reclamos y avanzar en soluciones de fondo. “Para mí no se animan a pelear lo que debieran salir a pelear”, cuestionó.