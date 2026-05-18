¿Se viene un paro de ATEN? Denuncian problemas con licencias médicas docentes

La dirigencia del gremio docente aseguró que continúan los problemas con Salud Ocupacional y denunciaron que no auditan los certificados, entre varios otros reclamos.

La conducción provincial de ATEN advirtió este lunes que podría avanzar con medidas de fuerza si el Consejo Provincial de Educación (CPE) no responde a una serie de reclamos vinculados al funcionamiento del sistema educativo, el cumplimiento de acuerdos paritarios y las condiciones laborales docentes.

La secretaria general del gremio, Fany Mansilla , encabezó una conferencia de prensa en la que denunció incumplimientos de actas firmadas en diciembre pasado, problemas con auditorías médicas, conflictos en escuelas rurales y demoras en distintas áreas administrativas que, según afirmó, afectan tanto a trabajadores como a estudiantes.

“Desde ATEN hemos hecho todo lo posible para que se resuelva en el diálogo. Llamamos, pedimos reuniones y no tuvimos respuestas”, aseguró la dirigente sindical. En ese contexto, confirmó que el sindicato convocó a un plenario de secretarios generales para el próximo miércoles, donde se analizará la situación y se evaluarán “las acciones a seguir”.

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Consultada específicamente sobre la posibilidad de convocar a un paro, Mansilla respondió a LM Neuquén que “por supuesto” será una de las medidas que estarán en evaluación.

Uno de los principales cuestionamientos del gremio estuvo dirigido al funcionamiento del área de Salud Ocupacional del CPE. Según denunció ATEN, existen “graves inconvenientes” con las auditorías de certificados médicos, situación que deriva en la falta de cobertura de suplencias docentes.

Problemas con licencias médicas

“Se demoran las auditorias sobre los certificados médicos y esto significa que cientos de estudiantes no tienen clases. El docente no tiene justificado el día y tampoco se designan suplentes”, afirmó Mansilla.

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La dirigente señaló que el problema se viene profundizando en distintas localidades de la provincia y advirtió que la comunidad educativa comenzará a notar cada vez más cursos y grados sin actividad.

“Queremos avisarle a la comunidad que va a haber muchos grados que no tienen clases y tiene que ver con esto, con que no se garantiza la auditoría de los certificados médicos”, sostuvo.

Además, cuestionó el funcionamiento de las juntas médicas y denunció situaciones de maltrato hacia docentes que atraviesan enfermedades o tratamientos médicos. “Tenemos denuncias de compañeras que hablan de destrato, burlas y malos tratos por parte de médicas que llevan adelante las juntas”, afirmó.

En el mismo sentido, ATEN cuestionó la aplicación de la resolución 411, vinculada al nomenclador de licencias, al considerar que “restringe los días por enfermedad” de los trabajadores de la educación.

Durante la conferencia, la conducción sindical denunció que no se están implementando resoluciones ya aprobadas por el propio CPE.

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Mansilla mencionó particularmente las resoluciones 417 y 418, que amplían licencias para tratamientos de fertilización y también los días otorgados para acompañar a familiares con enfermedades graves.

“Las resoluciones están, pero el departamento de Salud Ocupacional no las implementa ni avala cuando los compañeros suben esa certificación”, reclamó.

Según explicó, se trata de derechos ya acordados y formalizados administrativamente, pero cuya aplicación efectiva continúa frenada.

Reclamos por acuerdos incumplidos

La secretaria general de ATEN insistió en que muchos de los conflictos actuales tienen origen en el incumplimiento de actas firmadas en las mesas técnicas entre el sindicato y el gobierno provincial.

“En lo salarial está resuelto, porque cobramos el IPC que protege nuestros salarios, pero en relación a los puntos de las actas de las mesas técnicas hay directores y funcionarios que interrumpen esos acuerdos y no permiten que se lleven a la práctica”, cuestionó.

Entre los puntos mencionados apareció el reclamo por la falta de material didáctico para las plantas de campamento de Neuquén y las horas de investigación destinadas a los Institutos de Formación Docente (IFD).

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También denunciaron incumplimientos vinculados al boleto gratuito para docentes de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Según ATEN, el beneficio debía comenzar a regir desde este lunes, pero todavía no fue implementado. “A partir de hoy deberían viajar gratis los compañeros y no está resuelto”, sostuvo Mansilla.

Otro de los reclamos expuestos estuvo relacionado con el pago de movilidad docente. Desde el gremio aseguraron que existen atrasos y denunciaron que en localidades como Zapala y Cutral Co se retiró esa modalidad.

El conflicto del CFP 39

ATEN volvió a denunciar la situación del Centro de Formación Profesional 39, un conflicto que lleva cerca de dos años y que, según el gremio, continúa sin resolución.

“Todas las autoridades saben de lo que estamos hablando. No permiten ingresar a los docentes ni tienen espacios para que los estudiantes puedan acceder al derecho a la educación”, aseguró Mansilla.

La dirigente responsabilizó a autoridades de la modalidad por las demoras y afirmó que existen “trabas” para cumplir lo acordado tanto en las mesas técnicas como en el Cuerpo Colegiado.

También recordó que actualmente los docentes trabajan “adentro de las unidades”, en referencia a espacios que consideran inadecuados para el dictado de clases y el funcionamiento institucional.

Denuncian intento de cierre de escuela rural en Loncopué

Otro de los puntos más sensibles de la conferencia estuvo relacionado con la educación rural y trashumante en Loncopué. Desde ATEN denunciaron que existe la intención de cerrar una escuela reconocida “a nivel nacional” por garantizar el acceso a la educación de hijos de crianceros.

Mansilla explicó que la comunidad educativa había encontrado alternativas para resolver problemas de funcionamiento y espacios de cursado, pero aseguró que nuevamente surgieron amenazas desde áreas de conducción educativa.

loncopue El domingo a la noche se registró el asesinato del hijo de una trabajadora municipal de Loncopué.

“La directora de la modalidad expresó que quieren cerrar la educación trashumante, que se traslada a Cajón cuando se produce la veranada”, denunció.

Además, afirmó que existirían intenciones de iniciar sumarios contra directivos de nivel primario y medio vinculados a ese conflicto.

“Advertimos al CPE que vamos a defender a nuestros compañeros de estos ataques, porque no solo no se cumplen puntos de las actas, sino que además intentan avanzar contra la educación rural”, expresó.

Según detalló, la matrícula afectada alcanza a unos 60 estudiantes del nivel medio y 30 de primaria.

La conferencia también incluyó cuestionamientos sobre el estado edilicio de varias escuelas de la provincia. “Nos preocupa la cantidad de escuelas con fallas en la infraestructura”, señaló Mansilla, quien además pidió a las autoridades “ser cautelosas con la entrega de obras parciales”.

El gremio aseguró que todavía persisten problemas edilicios en distintos establecimientos y reclamó mayores controles antes de habilitar sectores en obra o reparaciones incompletas.

obras escolares

A eso sumaron críticas por el atraso en la actualización de partidas destinadas a comedores escolares. “Las escuelas están recibiendo las partidas para comedor sin actualización”, advirtieron desde la conducción sindical.

Plenario y posible escalada del conflicto

Frente a este escenario, ATEN definirá el miércoles en un plenario provincial cuáles serán los próximos pasos del sindicato.

La conducción aseguró que todavía esperan respuestas por parte del CPE, aunque reconocieron que el malestar crece en distintas seccionales y establecimientos educativos.

“Instamos a las autoridades a que intervengan de manera urgente y den respuesta a todos los ítems”, reclamó Mansilla.

Mientras tanto, el gremio ya anticipó que las medidas de fuerza forman parte de las alternativas en análisis, en medio de un conflicto que suma reclamos administrativos, laborales y educativos en distintos puntos de la provincia.