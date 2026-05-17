Millonaria recompensa por el robo de un camión en Vaca Muerta: los delincuentes quedaron filmados

El hecho ocurrió en la madrugada con una contratista de un yacimiento. El vehículo llevaba cables y los sujetos no se dier cuenta de que el camión tenía cámaras.

A la 1.33 de la madrugada de este domingo, tres delincuentes ingresaron al obrador de la empresa contratista Sitec , ubicado en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental , en Vaca Muerta , y robaron un camión cargado con cables.

El hecho pasó inadvertido durante horas y hasta los propios trabajadores de la firma recién se enteraron del robo cuando regresaron al lugar tras completar tareas de rutina en el yacimiento y encontraron el vehículo desaparecido.

Lo que los ladrones no sabían es que el camión tenía cámaras internas activas que los fueron registrando desde el momento en que lo pusieron en marcha.

Robo camion Sitec La empresa difundió las caras del robo al camión de Vaca Muerta-

En algún punto de la madrugada, los tres hombres advirtieron que estaban siendo filmados y comenzaron a cubrirse el rostro con capuchas y ropa, pero el daño ya estaba hecho: sus imágenes habían quedado grabadas con suficiente claridad.

Robo al camión de Vaca Muerta: qué dice la empresa

Ese material es ahora la principal herramienta con la que cuenta la empresa para intentar recuperar el camión y dar con los responsables. Sitec publicó las capturas en su cuenta de Instagram (@sitecingenieria) junto a un llamado urgente a la comunidad: ofrecen una recompensa de $2 millones de pesos a quien aporte datos sobre el paradero de los tres sospechosos o del vehículo sustraído.

La denuncia fue radicada este domingo en la Comisaría 52 de Vista Alegre, dependencia que confirmó haber recibido la presentación formal del caso y que trabaja en la investigación. Por el momento no hay detenidos ni se informó sobre pistas concretas respecto al rumbo que tomaron los delincuentes tras abandonar el yacimiento.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram de la empresa, donde también están disponibles las imágenes de los tres hombres buscados.

El yacimiento se encuentra principalmente en la zona centro-este de Neuquén, cerca del corredor entre Añelo y Cutral Co, y relativamente próximo a los lagos Mari Menuco y Los Barreales. Es una de las áreas históricas de gas tight y desde hace varios años de shale de la cuenca neuquina