Nueva jornada de inmunización: el AutoCan se sumará al AutoVac para vacunar a personas y mascotas

La jornada será el próximo 24 de mayo en la Legislatura. Permitirá vacunarse sin bajar del vehículo y también aplicarán dosis antirrábicas.

La provincia de Neuquén realizará una nueva jornada de vacunación y en esta ocasión sumarán una innovadora propuesta para ofrecer más opciones de inmunización.

Se trata de una combinación entre el ya conocido AutoVac y el flamante AutoCan , destinado a la vacunación antirrábica de perros. El evento se realizará el próximo domingo 24 de mayo y estará a cargo del Ministerio de Salud y la Municipalidad.

La actividad tendrá lugar en el estacionamiento exterior de la Legislatura, ubicado sobre calle Leloir 810, entre las 10 y las 15.

La iniciativa permitirá que vecinos y vecinas puedan completar esquemas del Calendario Nacional de Vacunación desde la comodidad del vehículo y, al mismo tiempo, aprovechar la jornada para inmunizar a sus mascotas contra la rabia.

autovac y autocan juntos

Cómo funcionarán el AutoVac y el AutoCan

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el operativo estará destinado a personas adultas, mayores de 11 años y embarazadas, quienes podrán acceder de forma ágil y segura a distintas vacunas contempladas en el calendario oficial.

A esta estrategia se le sumará el denominado “AutoCan”, un espacio especialmente diseñado para perros, donde veterinarios municipales aplicarán vacunas antirrábicas y entregarán comprimidos antiparasitarios.

AUTOVAC NEUQUEN

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, destacó que la modalidad ya tuvo resultados positivos en distintos puntos de la provincia y remarcó la importancia de acercar los dispositivos de vacunación a la comunidad.

“Queremos seguir motivando a la población para que se vacune. Hoy lo que estamos haciendo es salir a la calle, porque entendemos que si ampliamos los horarios y salimos estamos haciendo que la gente se vacune, porque mejoramos el acceso”, sostuvo el funcionario.

Una jornada “pet friendly” en Neuquén

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad, Luciana De Giovanetti, explicó que el municipio incorporará un equipo veterinario para desarrollar el "AutoCan".

“Si vos vas con tu animal no humano, con tu perro, podés recibir la vacunación antirrábica e inclusive llevarte las pastillas antiparasitarias”, indicó. “Si vos vas con tu animal no humano, con tu perro, podés recibir la vacunación antirrábica e inclusive llevarte las pastillas antiparasitarias”, indicó.

Además, resaltó que esta modalidad busca reducir el estrés de las mascotas durante la vacunación, ya que podrán permanecer junto a sus cuidadores durante todo el procedimiento.

SFP _ Castracion Masiva de perros (17).JPG Sebastian Fariña Petersen

Los números de la primera jornada

El pasado 25 de abril, se realizó el AutoVac en distintos puntos de la provincia que culminó con rotundo exito. El puesto principal del AutoVac estuvo en el puente carretero Neuquén-Cipolletti, en el ingreso a la provincia de Río Negro, donde se colocaron 528 dosis.

A estas se sumaron 350 dosis en el ex peaje de Centenario y 250 en el acceso al Aeropuerto Internacional Presidente Perón (coordinado por la Cooperativa CALF), alcanzando un total de 1.128 vacunas aplicadas.