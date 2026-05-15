Salud mental: el psiquiatra neuquino que revoluciona las redes con videos educativos y humor

José Flores Salman, conocido como 'psiquiatra de bolsillo', alcanzó miles de seguidores con contenidos que desestigmatizan la salud mental. Habla de prevención y hábitos saludables desde un enfoque diferente.

Un médico psiquiatra neuquino está revolucionando la forma de comunicar sobre salud mental en las redes sociales. Joose Flores Salman , conocido en Instagram como 'psiquiatra de bolsillo' , logró conectar con miles de seguidores a través de videos educativos que combinan información científica con humor y un lenguaje accesible.

Su propuesta busca desestigmatizar la psiquiatría y acercar conceptos complejos al público general. Salman explicó que la idea surgió al finalizar su residencia médica.

"Siempre me gustaron las redes y la exposición. Cuando terminé la residencia pensé que esto estaba buenísimo para transmitirlo a la gente, para que lo entienda", comentó el profesional.

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Según relató, notó que los videos existentes sobre psiquiatría eran demasiado técnicos o difíciles de comprender para el público general. El primer video que subió trataba sobre alimentación y MDMA, y en dos días había conseguido entre 10.000 y 12.000 seguidores.

Sin embargo, Instagram se lo dio de baja por mencionar la sustancia sin censura. "Después lo volví a subir censurándolo, pero ahí como que ya empezó", recordó. Algunos contenidos se volvieron más virales que otros, pero el crecimiento fue sostenido.

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El humor como herramienta pedagógica

La característica distintiva de los videos de Salman es el uso del humor como recurso didáctico. "El humor ayuda un montón para que las cosas se alivien un poco. No es fácil hablar de varios temas de la salud mental, ni de sustancias ni de lo que eso genera", explicó el psiquiatra. Esta estrategia busca contrarrestar los mitos que rodean a la psiquiatría, frecuentemente asociada con estigmas como la locura o las internaciones forzadas.

El profesional destacó que intenta evitar los tecnicismos excesivos en sus explicaciones. "Durante muchos años di clases, entonces siempre me gustó el hablar, el exponer. Si no entendés de esta manera, te lo explico de otra", señaló.

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Cuando debe utilizar términos técnicos, procura ofrecer alternativas más comprensibles para el público. Salman también remarcó la importancia de abordar la salud mental desde la prevención y los hábitos saludables, un enfoque que suele asociarse más con otras ramas de la medicina. "Hay mucho estigma, por eso es complejo. La forma de transmitir la información depende de cada uno", afirmó.

El psiquiatra considera que la salud mental no debería pensarse únicamente en casos extremos o situaciones de crisis, sino como parte integral del bienestar cotidiano. La propuesta de 'psiquiatra de bolsillo' representa un cambio en la comunicación sobre salud mental, aprovechando las posibilidades de las redes sociales para llegar a un público amplio con información científica rigurosa pero accesible, contribuyendo a normalizar la consulta psiquiátrica y desestigmatizar los tratamientos de salud mental.