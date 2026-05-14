Cayó por robar un supermercado y descubrieron que tenía pedido de captura

Ocurrió este miércoles en un comercio céntrico. Se trata de un ladrón reincidente.

La Policía de la provincia de Neuquén demoró este miércoles a un ladrón sospechoso de haber robado un supermercado en el centro de la capital. Luego de un operativo de identificación descubrieron que el sujeto tenía un pedido de captura vigente .

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Tercera alrededor de las 12:50 en la intersección de calles San Martín y 20 de Junio, luego de un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales.

Luego de recibir el aviso, los efectivos se acercaron al lugar. Una vez allí, entrevistaron al propietario del comercio, quien aseguró haber retenido a un sujeto que intentó retirarse del local sin pagar mercadería del sector lácteos.

Según explicó el comerciante, no era la primera vez que el sospechoso protagonizaba un episodio similar. De acuerdo a su relato, el hombre ya habría cometido un robo el día anterior, situación que fue detectada mediante las cámaras de seguridad del supermercado.

robo un supermercado y cayo con pedido de captura vigente

Demorado con pedido de captura

Tras la intervención policial, el sospechoso fue trasladado por los efectivos a la unidad policial para su identificación y verificación de antecedentes.

En las instalaciones, el operador de turno constató que el demorado tenía un pedido de captura vigente en el marco de una causa caratulada como “Robo Simple”, emitido el pasado 9 de abril de 2026 por requerimiento de la Dra. María Soledad Rangone.

Ante esta situación, la Justicia dispuso que el hombre permanezca detenido y sea trasladado este jueves a la Ciudad Judicial para la audiencia de formulación de cargos correspondiente.

vendia una escopeta por redes y fue demorado en neuquen

Vendía una escopeta por redes sociales y terminó demorado

La Policía de la provincia de Neuquén, a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, llevó adelante una extensa investigación vinculada a la presunta comercialización ilegal de armas de fuego a través de redes sociales.

Las tareas concluyeron con el secuestro de una escopeta y municiones que eran ofrecidas de forma ilegal en plataformas digitales. Además, un hombre mayor de edad resultó demorado.

La investigación comenzó cuando el personal policial detectó en redes sociales una publicación en la que se ofrecía a la venta una escopeta calibre 28 junto a una caja de cartuchos, cuya documentación parecería no existir.

A raíz de este descubrimiento, los investigadores diagramaron un operativo especial en la ciudad de Neuquén, en el sector de Autovía Norte y Colonia Nueva Esperanza, donde el presunto vendedor fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento se secuestraron el arma de fuego, cartuchos y otros elementos de interés para la causa.

Tras el operativo y secuestro de la escopeta, el sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia en tanto avanza la investigación judicial por tenencia ilegal de arma de fuego.