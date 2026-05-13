Dos por uno: el padre de un narco también accedió a beneficio a pesar de la oposición fiscal

Días atrás, su hijo impulsó un reclamo para tener salidas laborales y consiguió una respuesta positiva. Ambos fueron condenados en 2024 por la justicia federal.

A los pocos días de que su hijo narco fue beneficiado con una flexibilización en la medida cautelar que cumplía, su papá, con domicilio en la ciudad de Cutral Co , también impulsó un pedido que le permita trabajar de lunes a sábados. ¿Qué se resolvió?

El hombre que cumple una pena de 4 años y medio de cárcel efectiva, identificado como Agustín Rosario Aravena , es otro de los implicados en una investigación de largo aliento que encabezó el Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial y que terminó en 2024 con múltiples condenas.

En el caso de Aravena, se le atribuyó recibir droga para su posterior distribución para la venta. Por este motivo, el 22 de enero de 2021, fue allanada su propiedad en el barrio Brentana de Cutral Co . El resultado fue positivo, con el hallazgo de un poco más de 100 gramos de cocaína.

Más allá de una acusación grave en el inicio de la investigación, que incluía la existencia de una presunta banda narco, no se tuvieron presente esos agravantes en el desarrollo del juicio definitivo y Aravena recibió una pena de 4 años y 6 meses de cárcel efectiva.

kiosco narco cutral co (1)

Al igual que su hijo, en el último tiempo, hizo pedidos para acceder a salidas laborales. En el transcurso de la semana pasada, fue confirmado el beneficio para el hijo, Jonathan David Aravena, quien pasó a cumplir prisión domiciliaria con vigilancia electrónica a través de una tobillera.

La fiscalía reiteró su negativa a cualquier beneficio

De forma coincidente con la posición que adoptó en el caso de Jonathan Aravena, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se mostró en contra de otorgarle el beneficio a su papá.

Frente a las dos posiciones encontradas, el juez de Ejecución del Tribunal Oral Federal de esta capital aceptó el pedido de la domiciliaria. Al igual que su hijo, será vigilado mediante una tobillera electrónica y solo podrá salir del domicilio para cumplir con su trabajo desde las primeras horas de la mañana hasta las 19.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados. Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

El proceso investigativo que involucró a Aravena quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de mujeres y hombres que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, fue hallada creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.

A la mayoría de los imputados, por el carácter de la investigación, se los consideró durante la instrucción integrantes de una organización delictiva, es decir, una banda pero a la hora de la sentencia definitiva no todos se vieron alcanzados por este agravante.

Un secuestro de 40 kilos de marihuana

La pesquisa de Antinarcóticos incluyó un control en un puesto caminero de La Pampa, en la zona de Catriló, y que estuvo a cargo del Área de Coordinación Operativa contra el Narcotráfico. El procedimiento se concretó el 17 de noviembre de 2020 y se incautaron más de 40 kilos de marihuana que transportaban a esta región.