Avanza el cambio de zona fría: ¿en qué afecta esto a la tarifa de gas que se paga en Neuquén?

Hubo dictamen de Diputados y el proyecto pasará al recinto. Hay dos artículos que van en contra del beneficio que hoy tiene la región.

El proyecto de Ley que giró el gobierno nacional al Congreso, que modifica el alcance de la tarifa diferencial de gas natural por zona fría , obtuvo este miércoles dictamen por mayoría de las comisiones de Energía y Presupuesto de la Cámara de Diputados .

Por Neuquén , participaron, como integrantes de la comisión de Energía, el diputado de La Libertad Avanza, Gastón Riesco (que votó a favor), y Pablo Todero (Unión por la Patria) que se pronunció en contra.

La iniciativa, que podría pasar al recinto la semana que viene para su sanción, generará un perjuicio para los usuarios de Neuquén y la Patagonia , ya que, en uno de sus artículos, la norma deja a criterio del Ejecutivo nacional el porcentaje a aplicar en cuanto al descuento que hoy tienen los habitantes de esta región.

Modificación

Lo que el Gobierno pretende modificar es el artículo 3 de la Ley 27637 de 2021, que establece que la tarifa diferencial será equivalente "al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS".

En su lugar, la nueva ley que se quiere aplicar sustituye ese artículo 3 por otro en el que se deja sentado que estos beneficios "serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. Es decir, ese porcentaje de descuento en las tarifas de gas para la Patagonia, de aprobarse la nueva ley, quedará a decisión del Gobierno.

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¿Seguirá rigiendo el 50% de descuento?

Otro de los aspectos que podría lesionar este beneficio es el que plantea la forma de tomar el actual descuento del 50 por ciento. En el esquema vigente, la bonificación se aplica sobre el total de la factura, mientras que en el proyecto enviado al Congreso se quiere calcular sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST), quedando afuera, entre otros ítems, el costo del transporte y la distribución. En términos concretos, el beneficio para los usuarios será mucho menor.

Se estima que para la Patagonia, de aprobarse el nuevo mecanismo de cálculo, el aumento en las boletas de gas, dependiendo de los cargos fijos, podría rondar entre el 60 y el 70 por ciento.

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A su vez, desde el punto de vista general, el cambio más trascendente será para las regiones de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas con la ampliación de la Ley 27.637.

Para estas zonas de la Argentina, el beneficio de zona fría se limitará sólo a aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que son los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Lo que cambiaría

En la actualidad, los usuarios de esas zonas ampliadas en 2021 tienen un descuento del 30 por ciento del cuadro tarifario y no del precio del gas como propone ahora el Gobierno. Y, en el caso de los hogares vulnerables, el beneficio llega al 50 por ciento, con un consumo tope.

De aprobarse la norma, estos usuarios tendrían el descuento que se aplica a los hogares con subsidios de las zonas del país que no están dentro de zonas frías, más un porcentaje adicional pero sólo para un volumen de consumo base, que se define por mes y de acuerdo a cada provincia. En números, implica que, de un total de más de 3 millones de usuarios, una gran parte quedaría sin descuento por zona fría y la restante mantendría un beneficio acotado.

A su vez, como se dijo, quedaría una bonificación restringida para los usuarios que actualmente reciben el descuento del 50 por ciento. Esto incluye, además de la región Patagónica, al Departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, que suman más de 900 mil hogares.