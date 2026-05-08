Cómo afectaría a los usuarios de Neuquén el cambio de zona fría que impulsa Nación

Si bien no se quita la tarifa diferencial del gas para la Patagonia hay dos artículos del proyecto que podrían lesionar el beneficio que hoy tiene la región.

El proyecto de Ley que giró el gobierno nacional al Congreso , que modifica el alcance de la tarifa diferencial de gas natural en zonas frías, podría generar un perjuicio para los usuarios de Neuquén y la Patagonia .

Una de las razones es que la nueva normativa que se busca aprobar deja a criterio del Ejecutivo el porcentaje a aplicar en cuanto al descuento que hoy tienen los habitantes de esta región.

Para ello se pretende modificar el artículo 3 de la Ley 27637 de 2021, que establece que la tarifa diferencial será equivalente "al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS ".

En su lugar, la nueva normativa que se quiere aplicar sustituye el mencionado artículo 3 por otro en el que se deja sentado que estos beneficios "serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. Es decir, el porcentaje de descuento en las tarifas de gas para la Patagonia, de aprobarse la nueva ley, quedaría a criterio del Gobierno.

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El otro punto de la polémica

Otro de los aspectos que podría lesionar este beneficio es el que plantea la forma de tomar el actual descuento del 50 por ciento. En el esquema vigente, la bonificación se aplica sobre el total de la factura, mientras que en el proyecto enviado al Congreso se quiere calcular sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST), quedando afuera, entre otros ítems, el costo del transporte y la distribución. En términos concretos, el beneficio para los usuarios será menor.

Desde el punto de vista general, el cambio más trascendente, de avanzar este proyecto de ley, será para las regiones de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas con la ampliación de la Ley 27.637.

Para estas zonas de la Argentina, el beneficio de zona fría se limitará sólo a aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que son los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Medidor de Camuzzi.

Lo que cambiaría

En la actualidad, los usuarios de esas zonas ampliadas en 2021 tienen un descuento del 30 por ciento del cuadro tarifario y no del precio del gas como propone ahora el Gobierno. Y, en el caso de los hogares vulnerables, el beneficio llega al 50 por ciento, con un consumo tope.

De aprobarse la norma, estos usuarios tendrían el descuento que se aplica a los hogares con subsidios de las zonas del país que no están dentro de zonas frías, más un porcentaje adicional pero sólo para un volumen de consumo base, que se define por mes y de acuerdo a cada provincia. En números, implica que, de un total de más de 3 millones de usuarios, una gran parte quedaría sin descuento por zona fría y la restante mantendría un beneficio acotado.

A su vez, como se dijo, quedaría una bonificación restringida para los usuarios que actualmente reciben el descuento del 50 por ciento. Esto incluye, además de la región Patagónica, al Departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna, que suman más de 900 mil hogares.