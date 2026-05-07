Buscan intensamente a un hombre y una mujer desaparecidos en Neuquén

La Policía de la provincia emitió pedidos de ubicación y paradero para encontrar a dos ciudadanos.

La Policía de la provincia de Neuquén e mitió este jueves dos pedidos para dar con la ubicación y paradero de dos personas desaparecidas en la región. Se trata de una mujer y un hombre mayores de edad de la capital.

Por un lado, las fuerzas buscan a un varón de 49 años, cuya identidad fue informada como Sebastián Héctor Andrés Zampatti , de nacionalidad argentina.

De acuerdo a la información aportada, Zampatti mide 1,70 de altura , es de tez blanca , cabellos semilargos canosos y ojos oscuros. Además, es de contextura física delgada.

El mayor fue visto por última vez este mismo jueves. Se desconoce la vestimenta que poseía al momento de ausentarse.

Desde la Policía, solicitaron que cualquier información sea aportada a la Fiscalía Interviniente o a la Unidad Policial Interviniente: DCAEyM - DUAL al número de teléfono (299) - 4569787.

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Buscan a una mujer

Además, este mismo día, se emitió la búsqueda de Jimena Andrea Valdes, de 28 años de edad y nacionalidad argentina.

La misma posee 1,65 metros de altura, es de tez trigueña, tiene cabellos lacios largos y ojos marrones. Además, posee contextura física robusta.

La joven fue vista por última vez ayer miércoles. Se desconoce la vestimenta que utilizaba al momento de desaparecer ni tampoco si poseía teléfono celular.

La Policía solicitó a la comunidad que cualquier información que sea útil debe ser comunicada ante el Juzgado de Familia o a la Unidad Policial Interviniente, DCAEyM - BAP, al número de teléfono 299 - 4569787.