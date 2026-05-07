Embarazada de siete meses, encabezó la marcha de justicia por Nicolás, asesinado de una puñalada en el corazón

La movilización se realizó este jueves en el monumento a San Martín. Por el momento la investigación no logró identificar al autor del homicidio ocurrido en el barrio Islas Malvinas.

Nicolás murió el 1° de mayo apuñalado por un hombre luego de un confuso episodio en el barrio Islas Malvinas y todavía no se ha identificado al agresor. En este contexto, la familia decidió realizar una movilización encabezada por su pareja, Marilyn, embarazada de siete meses .

Vanina, una de las hermanas que participó el reclamo indicó: "Todavía no pueden saber quién fue, tienen las cámaras y todo". Al respecto de las circunstancias del ataque que sufrió, agregó: "Nicolás estaba en una fiesta con su mujer que está por tener un bebé y tiene una nena de 7 años, llegando a su casa esta persona pasó , tuvo un altercado, sacó un cuchillo y terminó con la vida de Nicolás ".

En tanto, mencionó que su hermano Luca se constituyó como querellante de la causa y está en contacto con el abogado y con la fiscalía: "dicen que están trabajando". Sin embargo, señaló que la marcha tuvo el objetivo de pedir celeridad: "Este pedido es para que se acelere, estamos acá para que esto no quede así y Nicolás pueda descansar en paz".

"No queremos entorpecer la investigación, solo vamos a exigir justicia por mi hermano", señaló y agregó que sus sobrinas encabezan la organización de la movilización que se realizó este jueves a la mañana en el monumento al General José de San Martín. "No queremos que se duerman, queremos que hagan todo lo posible para encontrar al asesino", exclamó.

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (10) Sebastián Fariña Petersen

"Dejó a un hijo por nacer y a una nena sin su papá"

El joven de 29 años murió en brazos de su pareja embarazada tras ser apuñalado en el corazón por un hombre. El asesinato fue cometido en un minuto provocando un escenario desgarrador para su familia. "Dejó a un bebé por nacer y a una nena de 7 años sin su papá", expresó su hermano Luca a LM Neuquén, en medio de un fuerte pedido de justicia.

A casi una semana del hecho, el asesino aún no fue identificado, por lo que la incertidumbre se apodera de los familiares. "Eso nos trae enojo porque no se puede identificar al atacante, no podemos encontrar paz, sigue suelto y sigue su vida como si nada", indicó totalmente conmocionado.

Según informó, los únicos testigos del asesinato fueron la pareja de Nicolás, Marilyn, y el primo de ella, con quienes había regresado de festejar un cumpleaños familiar alrededor de las 2:30 de la madrugada y estaban por ingresar a su casa ubicada en calles Antártida Argentina y Vidal.

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (4) Sebastián Fariña Petersen

En este contexto, indicó: "lo que ellos han declarado a la Policía es que venían de un cumpleaños de la prima de la señora, estaban ingresando en el auto para irse a descansar, y pasa esta persona, este asesino, le dice cosas insultándolo, provocándolo".

Como respuesta, Nicolás lo habría seguido. "Empiezan a discutir, se empiezan a ir para la esquina de Facundo Quiroga y el asesino saca el cuchillo y asesina a mi hermano", afirmó. Acto seguido, indicó que su hermano llegó corriendo a la puerta de la casa y se desvaneció en la vereda. "Estuvieron con él hasta su último aliento", dijo mientras el agresor "se va como si nada, caminando como si no hubiera matado una persona".

Intensa búsqueda del asesino a través de los videos

Consultado acerca de si el agresor era conocido o mantenían conflictos previos con su hermano, Luca afirmó "está descartado, es totalmente desconocido". Mientras tanto, la causa quedó a cargo del fiscal Andrés Azar quien solicitó el relevamiento de cámaras en el sector del barrio Islas Malvinas.

Para Luca, el hombre actuó con conocimiento: "Fue muy rápido, si se quisiera defender el asesino podría haberlo asustado con un cuchillo o cortarlo, y en vez de discutir o irse a las manos le asestó una única puñalada en el corazón". En este sentido apuntó: "Esta persona sabe utilizar el cuchillo, sabía lo que estaba haciendo, mi hermano se fue corriendo a su casa para decir que lo habían apuñalado, estaba sufriendo antes de morir, y esta persona se llevó el puñal".

En cuanto al examen forense, indicó que este lunes en la Fiscalía le explicaron que Nicolás murió porque "se desangró por dentro y el corazón dejó de bombear".

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (8) Sebastián Fariña Petersen

En tanto, uno de los videos registró el momento donde el atacante se habría retirado caminando por calle Antártida Argentina. "El móvil de la Policía pasa al lado de esta persona y después a los minutos vuelve al sector donde falleció mi hermano, ellos dicen que llamaron la ambulancia y a los minutos falleció", describió Nicolás.

"No digo que fue negligencia, no se iba a salvar, con lo que me dijo el abogado, la puñalada fue a morir, mi hermano lo único que pudo hacer fue llegar hasta su casa y desvanecerse, estaba en la vereda", agregó sobre la secuencia que está en plena investigación.