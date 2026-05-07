Acceso Norte y parte del centro colapsado en Neuquén: ¿Por qué hay tanto caos desde temprano?

Un inusual tránsito detenido por las calles Salta y Jujuy generó molestias. El desvío vehicular y las razones de un movimiento de obra inesperado.

Desde hace varias horas hay un caos en el tránsito vehicular en el Acceso Norte a la ciudad de Neuquén , por la calle Salta, y la derivación por Jujuy, ante el avance de la obra. En estas horas se reportaron embotellameintos, largas filas y dificultades y colpaso en las calles céntricas, ante la reubicación del tránsito.

Según pudo saber LM Neuquén se trata de trabajos de reubicación del sistema cloacal sobre esa arteria principal generaron largas filas de autos que se extendieron desde el rulo hasta Alta Barda, dejando a los conductores atrapados durante varios minutos que por momentos se hicieron eternos.

Ante la imposibilidad de circular con normalidad por las calles Salta y Jujuy, completamente inhabilitadas por las obras, dispusieron un desvío obligatorio a través del desvíos por Alta Barda hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, la medida tuvo un efecto inmediato que es el colapso que se trasladó al casco urbano.

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Las calles Brown y Santiago del Estero, en el microcentro de Neuquén, concentraron el grueso del tránsito desviado, generando embotellamientos inusuales y también en horas de la tarde. Comerciantes y vecinos del sector expresaron su malestar ante una situación que, aseguran, dificulta el acceso a sus locales y altera la rutina cotidiana.

Según informaron fuentes municipales, la solución al corte está prevista para las horas de la tarde de este mismo día, cuando los trabajos en el sistema cloacal habrían de concluir y se reabriría la circulación habitual por el acceso norte.

Se recomienda a los conductores evitar las arterias afectadas y buscar rutas alternativas para ingresar y salir del centro de la ciudad.

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