Se viene una pista de karting para el oeste de Neuquén capital

El intendente Mariano Gaido anunció la obra, que formará parte del sexto Salón de Actividad Física (SAF) que se construye en la capital. Los detalles.

Neuquén capital presenta hoy un escenario de obras en desarrollo. Aunque el avance de la Avenida Mosconi y del acceso norte parecen ser los proyectos con más visibilidad, también hay avances en materia turística y deportiva. La apuesta por el deporte barrial dará un salto este año, tras el anuncio de la construcción de una pista de karting en el oeste de la ciudad.

En una visita a los estudios de LU5, el intendente Mariano Gaido hizo un repaso de las principales obras en marcha en su gestión. Durante la entrevista, adelantó fechas concretas y realizó anuncios para la capital. Entre ellos, uno de los más esperados por los vecinos: la creación de un kartódromo en cercanías de la calle Crouzeilles.

"Vamos a desarrollar un SAF techado, de 15 mil metros cuadrados, una ciudad deportiva igual a la que hicimos en San Lorenzo, en Parque Industrial, en Confluencia y ahora llega Valentina Norte", afirmó.

El nuevo complejo se ubicará muy cerca de la Avenida Crouzeilles, que hoy está en plena obra de pavimentación. "En 30 días se inaugura la avenida Crouzeilles, la gran avenida del Oeste con pluviales. El primero de junio va a estar inaugurada", dijo Gaido sobre la obra de pavimentación que recorrió este martes junto al gobernador Rolando Figueroa.

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Como el nuevo SAF aún no fue anunciado oficialmente, el jefe comunal todavía no dio detalles sobre el punto exacto para el emplazamiento de este complejo. Sin embargo, aseguró que estará muy cerca de la Avenida Crouzeilles, lo que permitirá tener buena conectividad vial para acceder al espacio.

Una pista de karting, la obra más esperada

Además del polideportivo techado, el sector contará con una cancha de hockey y otra de fútbol. Sin embargo, el anuncio más sorprendente fue la inclusión de una pista de karting en el complejo.

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"Estamos trabajando para lanzar cercana a la ciudad deportiva eh la pista de karting que necesita la ciudad", dijo Gaido durante su primera visita a los estudios de LU5 en formato de streaming.

"Dame 45 días y lo estoy anunciando", aseguró el intendente. "Cerca de Crouzeilles va a ir la pista. Es una pista de alrededor de 1200 metros, digo porque siempre se habla de 600, ¿no? No, vamos a hacer la de 1200, la que corresponde a a una competición como necesitan en la ciudad", agregó.

La Municipalidad avanzó en distintos barrios con los polideportivos, conocidos como SAF, para generar un espacio de encuentro, formación y recreación para los vecinos de distintos barrios de la capital.

Si bien algunos cuentan sólo con un establecimiento techado, los últimos en inaugurarse sumaron proyectos más ambiciosos, como canchas o, en este caso, un cartódromo adaptado a las medidas reglamentarias para competencias. Esta características permiten pensar en la convocatoria u organización de eventos

Para el jefe comunal, el objetivo de desarrollar este tipo de propuestas apunta no sólo a fortalecer la actividad deportiva para los vecinos de la localidad sino de generar un nuevo impulso económico a través del turismo y las competencias deportivas, que generan gran movimiento en la región.

"Nosotros potenciamos muchísimo, como hicimos con el motocross, que hemos potenciado muchísimo a partir de todas estas actividades, el sector turístico es motor de la ciudad o el deporte también como motor del turismo de la ciudad", aseguró el jefe comunal.