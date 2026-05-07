Más de mil estatales vulnerables se van del Estado: con un decreto, Figueroa firmó el proyecto de Quintriqueo

El gobernador firmó el decreto del cese laboral voluntario de agentes precarizados que en los '90 cobraban planes sociales y hoy no pueden jubilarse.

Rolando Figueroa y Carlos Quintriqueo en el acto de reconocimiento al cese laboral de personas vulnerables.

El gobernador Rolando Figueroa y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , sellaron este jueves la firma del decreto que crea el Régimen Especial de Acompañamiento al Cese Voluntario . Es una suerte de "pasividad anticipada", donde las personas seguirán aportando al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). "Es un estricto acto de justicia", dijo el gobernador.

La medida pone fin a décadas de injusticia para miles de trabajadores que ingresaron al Estado bajo la figura de "contraprestación" a cambio de planes sociales, una modalidad de trabajo precarizado que carecía de aportes previsionales y obra social. Muchas personas vienen de la Ley 2.128 de la década de los '90 bajo planes sociales , que entraron con avanzada edad al Estado y no pueden jubilarse .

Es una propuesta que había hecho Quintriqueo personalmente al mismo Figueroa cuando asumió el gobierno, y que también está en la Legislatura de Neuquén, pero se sabe que si apareció un decreto del gobernador, no será necesario el respaldo de una ley. Se calcula que son 1700 los que cumplen el requisito, pero de continuar el sistema podría alcanzar los 3.000 estatales .

"Es voluntario y seguramente algunos se irán adhiriendo en estos meses, y otras personas seguramente querrán seguir, pero realmente es una decisión histórica", dijo Quintriqueo a LM Neuquén.

Figueroa cese laboral personas vulnerables Rolando Figueroa y la secretaria de Economía de la provincia, Carola Pogliano.

"El Estado durante años falló, manteniendo sin aportes a las personas que hoy no pueden acceder a su jubilación ordinaria", dijo el mandatario a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Pasividad anticipada, qué dijo Rolando Figueroa

El gobernador calificó la decisión como "un acto de estricta justicia", bajo la premisa de que la eficiencia administrativa no debe estar reñida con la sensibilidad social. Los puntos importante del decreto incluyen el alcance excepcional, porqyue está dirigido exclusivamente a agentes con edad avanzada y trayectoria laboral vulnerable; el cese voluntario es decir que el trabajador decide adherirse al régimen de acompañamiento para abandonar la actividad laboral activa.

También busca regularizar la planta estatal eliminando situaciones de precarización encubierta que persistieron por años.

Qué dijeron desde ATE

“Este decreto trae algo de justicia y humanidad”, señalaron desde ATE. El sindicato destacó que la medida es el fruto de un proyecto largamente trabajado para regularizar la situación de quienes, habiendo servido al Estado en épocas de crisis, hoy se encuentran excedidos de la edad jubilatoria pero atrapados en la actividad por falta de años de aporte.

Quintriqueo pasividad anticipada El líder de ATE, Carlos Quintriqueo y los agentes beneficiados con la reparación histórica.

Uno de los datos más que sobresable del anuncio es el sesgo de género de la precarización histórica laboral en el Estado neuquino. El 90% de los beneficiarios son mujeres.

Durante el acto, se rindió homenaje a trabajadoras que representan esta lucha, como Mabel Fredes, Ariela Godoy Caicheo, Nanci Catrifol, Emilia Aburto, María del Carmen Yáñez, Gladys Parada y Nora Palacios, quienes finalmente podrán acceder al retiro.

Muchos de estos agentes tienen entre 70 y 80 años y, debido a problemas de salud propios de la edad, se veían imposibilitados de realizar tareas pesadas en hospitales, cocinas y guarderías, pero estaban obligados a seguir cumpliendo funciones para no perder sus ingresos.

Desde el gremio estatal subrayaron con orgullo que Neuquén es la única provincia del país que logra sostener su propia caja jubilatoria para asegurar una vejez digna.

El Ejecutivo provincial y ATE cierran una etapa de irregularidad laboral y sentaron un precedente de reparación política frente a las malas prácticas de contratación que caracterizaron las últimas décadas.