La Provincia inauguró el Centro Termal Neuquén y acerca los tratamientos de Copahue a la capital

Ofrece servicios vinculados al bienestar, la prevención y el acompañamiento terapéutico con recursos naturales provenientes de Copahue.

La Provincia inauguró el Centro Termal Neuquén , un nuevo espacio orientado a fortalecer la prevención, el bienestar y los tratamientos terapéuticos a partir de recursos naturales provenientes de Copahue . El establecimiento está ubicado sobre calle Teodoro Planas 571, en la ciudad de Neuquén , y amplió la oferta sanitaria y turística de la capital neuquina con servicios vinculados al termalismo.

Tras recorrer las instalaciones, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el centro termal “es un eslabón más que incentiva el turismo para la construcción de esta ciudad modelo que provee servicios”, en referencia a su ubicación frente a la obra de la Avenida Mosconi. Además, señaló que desde hace tiempo buscaban concretar la inauguración y anticipó que pretenden incorporar también propiedades de otras termas de la provincia.

El mandatario remarcó que el nuevo espacio permitirá que vecinos de la capital puedan realizar tratamientos sin necesidad de trasladarse hasta Copahue , aunque también funcionará como instancia previa para quienes luego continúen las terapias en el complejo termal cordillerano.

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En ese contexto, Figueroa también hizo referencia a las obras de infraestructura vial en la zona cordillerana y aseguró: “Estamos pavimentando el camino entre Caviahue y Copahue, en una primera etapa, hasta el desvío al Salto del Agrio”. Además, adelantó que antes de fin de año se realizará la licitación para continuar con la ruta hasta Copahue.

El gobernador estuvo acompañado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; y el presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos.

Servicios terapéuticos y bienestar integral

El nuevo centro demandó una inversión total de 270 millones de pesos destinados a obras, adecuaciones e incorporación de nuevos servicios. Entre las principales novedades se encuentra un área de nebulizaciones con agua termal proveniente de Copahue, destinada a tratamientos preventivos y terapéuticos vinculados a afecciones respiratorias.

También se habilitaron espacios específicos para la aplicación de fangos termales, uno de los recursos más representativos de Copahue. Los tratamientos podrán realizarse de forma total o localizada y cuentan con sectores preparados para la higiene posterior, bajo protocolos destinados a preservar las propiedades del material trasladado.

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“Nos acercan un poquito las termas a la capital, pero también le va a ahorrar tiempo a los pacientes que se van a atender en nuestras termas, porque pueden hacer la consulta previa acá y luego se van con todas las indicaciones”, explicó la ministra Esteves.

Por su parte, Gaido sostuvo que “tener la oportunidad de que en la capital turística que estamos queriendo desarrollar contemos con este centro termal, es un orgullo”. En tanto, Ramos valoró la inauguración y afirmó: “Poder tener un pedacito de Copahue en Neuquén capital, la verdad que es fundamental”.

Consultorios, kinesiología y estética

Otra de las incorporaciones del Centro Termal Neuquén es el consultorio médico termal, destinado a la evaluación y seguimiento de usuarios. Allí se confeccionarán fichas clínicas y valoraciones previas para personas que posteriormente viajen a Copahue, con el objetivo de optimizar los tratamientos y mejorar la planificación terapéutica.

La propuesta también sumó áreas de kinesiología para complementar las terapias termales y acompañar procesos de recuperación de afecciones musculares y óseas.

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Además, el sector de estética y bienestar incorporó espacios de atención personalizada con tratamientos corporales, faciales y geotermales. Entre las prestaciones disponibles se incluyen mascarillas faciales, cuidado de manos, tratamientos capilares y masajes descontracturantes.

Con esta inauguración, la Provincia avanzó en la puesta en valor de los recursos naturales vinculados al termalismo, mediante infraestructura y servicios orientados a fortalecer el desarrollo turístico y sanitario en distintas regiones neuquinas.