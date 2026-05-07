Despistó un camión en el Paso Internacional Cardenal Samoré

El tránsito permaneció cortado durante un par de horas este jueves por parte de Vialidad Nacional.

Desde Vialidad Nacional indicaron que el Paso Cardenal Samoré quedó habilitado pasadas las 16 de este martes tras despejar la calzada. Dos horas antes, el Centro de Frontera había informado que estaba interrumpida la c irculación para todo tipo de vehículos como consecuencia de un despiste protagonizado por un camión sobre la ruta CH-215, a la altura del kilómetro 110, del lado chileno.

De acuerdo al comunicado oficial del organismo nacional, a las 16.05 quedó habilitado el Paso Internacional Cardenal Samoré . Aunque advirtieron que pueden circular con extrema precaución para todo tipo de vehículos. Recordó que la calzada permanece húmeda y que hay pronóstico para el resto de la jornada de neviscas y nieve ligera. Además, de las bajas temperaturas. Por lo tanto, hay baja adherencia en sectores.

Las autoridades recomendaron al circular mantener la distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Indicaron que personal de Vialidad Nacional continúan operando del lado argentino y recordaron portación de cadena obligatoria debido al temporal de nieve y precipitaciones en la zona.

Paso Cardenal Samoré.

Qué había pasado

Según se conoció, un camión se despistó debido al mal tiempo que reina sobre la zona cordillerana, obstruyó gran parte de la calzada, y obligó a suspender el cruce hacia Argentina.

No se informó si se registraron personas heridas como así tampoco en qué circunstancias se había dado el accidente de tránsito por cuestiones de seguridad vial.

Vialidad de Chile se abocó a realizar tareas de despeje y remoción del vehículo de gran porte que quedó atravesado en la calzada. El tránsito quedó suspendido hasta que lograron remover el camión y quedar la calzada libre para el tránsito regular.

Pasos fronterizos: horarios entre Chile y Neuquén

Cardenal Samoré: Argentina: Abierto de 9 a 19 . El cierre de barrera se realiza puntualmente a las 19. Chile: Abierto de 8 a 18

Argentina: Abierto de . El cierre de barrera se realiza puntualmente a las 19. Chile: Abierto de Pino Hachado: Argentina: Ingreso de 9 a 19. Egreso de 9 a 18. Chile: Ingreso de 8 a 19. Egreso de 8 a 17

Argentina: Ingreso de Egreso de Chile: Ingreso de Egreso de Mamuil Malal: Habilitado de 8 a 20 .

Habilitado de . Icalma: Operativo de 8 a 19

Operativo de Hua Hum: Abierto de 8 a 20