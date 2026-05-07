Temporal en Neuquén: piden máxima precaución para viajar por las rutas

Las malas condiciones climáticas afectan parte de la provincia y complican la circulación. Desde Defensa Civil emitieron recomendaciones.

El temporal se extenderá durante todo el fin de semana.

La provincia de Neuquén atraviesa un temporal con condiciones climáticas que complican el tránsito en algunos sectores del territorio. Desde el área de Defensa Civil solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución en rutas nacionales y provinciales.

Actualmente, todos los pasos fronterizos y caminos permanecen habilitados , aunque con extrema precaución debido a lluvias persistentes, nevadas en sectores altos y fuertes ráfagas de viento que se intensificarán en las próximas horas.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, explicó que desde hace varios días se registran precipitaciones de variada intensidad en toda la región cordillerana. “Actualmente tanto pasos fronterizos como rutas de toda la provincia de Neuquén, tanto nacionales como provinciales, se encuentran transitables con extrema precaución”, señaló.

El funcionario detalló que las condiciones afectan principalmente a la cordillera neuquina, desde el sur hasta el norte provincial. “Estamos teniendo ya desde hace un par de días condiciones de lluvias de variada intensidad en todo el sector cordillerano, como así también nevadas en cotas altas”, indicó.

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Cuáles son los sectores más afectados de Neuquén

Cruz explicó que los puntos más afectados de la provincia son los pasos internacionales Paso Pino Hachado, Paso Cardenal Samoré, Paso Mamuil Malal y Hua Hum, donde ya se reportan acumulaciones de nieve y baja visibilidad.

Además de las lluvias y nevadas, advirtieron que el viento aumentará considerablemente durante las próximas horas y el viernes, principalmente en el este provincial.

Las regiones más comprometidas serán la Confluencia, el sector Limay, la comarca petrolera y el sector de Vaca Muerta, donde se esperan vientos sostenidos superiores a los 50 y 60 kilómetros por hora.

“Las condiciones de viento aumentan y se intensifican durante el día de hoy y principalmente durante el viernes en todo el sector este de la provincia”, explicó el director de Defensa Civil. “Las condiciones de viento aumentan y se intensifican durante el día de hoy y principalmente durante el viernes en todo el sector este de la provincia”, explicó el director de Defensa Civil.

Incluso, el pronóstico anticipa ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. “Estamos con vientos superiores a 50 o 60 kilómetros por hora que mañana se intensifican inclusive con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora”, alertó.

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Recomendaciones

Frente a este escenario, el funcionario remarcó la importancia de consultar el estado de rutas antes de salir y de viajar únicamente en caso de ser necesario. A la vez, insistió en la necesidad de tomar medidas preventivas al momento de emprender un viaje. “Se solicita la máxima precaución a la hora de transitar”, afirmó.

También recomendó circular únicamente durante el día. “Se recomienda no transitar de noche y principalmente hacerlo siempre durante el día y acompañado”, sostuvo.

Entre las sugerencias oficiales figuran:

Llevar ropa de abrigo

Contar con agua caliente y alimentos calóricos

Informar el recorrido a familiares o conocidos

Viajar acompañado siempre que sea posible

Las bajas temperaturas continuarán durante todo el fin de semana e incluso se extenderían hacia la próxima semana.