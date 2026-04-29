Se cumplió la alerta y provocó caída de árboles, postes y daños en vehículos

Este martes por la noche el temporal en Neuquén trajo ráfagas que superaron los 70 km/h y provocaron destrozos.

El temporal de viento afectó también en San Martín de los Andes.

Este martes por la noche la provincia de Neuquén vio cumplirse la alerta naranja pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipó un fuerte temporal de viento y lluvias en todo el territorio.

Las condiciones climáticas adversas se extendieron hasta la madrugada del miércoles y provocaron complicaciones en distintos sectores de la región.

Este miércoles, en diálogo con Canal 7, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , aseguró que en Neuquén capital se registraron ráfagas que alcanzaron los 73 km/h.

En otros sectores de la provincia, el viento también se hizo sentir, como en Zapala donde superó los 100 kilómetros por hora.

operativo arbol caido calf nqn Gentileza: Prensa Calf.

Caída de árboles, postes y un semáforo

El fenómeno generó diversas intervenciones por parte del municipio y el área de Defensa Civil. “Fue una emergencia climática que efectivamente se cumplió”, afirmó Baggio.

“Las ráfagas más intensas generaron caída de árboles, postes telefónicos y algunas situaciones menores que por suerte no derivaron en accidentes graves”, explicó. “Las ráfagas más intensas generaron caída de árboles, postes telefónicos y algunas situaciones menores que por suerte no derivaron en accidentes graves”, explicó.

En total, se reportaron cinco árboles caídos, cinco postes, un semáforo y cortes de energía en distintos barrios.

El episodio más impactante ocurrió en el barrio Unión de Mayo, donde un árbol de gran porte cayó sobre varios vehículos estacionados en la zona de Paso de los Andes al 1000. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque sí importantes daños materiales.

Durante la mañana de este miércoles, cuadrillas municipales trabajaron en el lugar para retirar el tronco y liberar los vehículos con la asistencia de una grúa.

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Operativo durante toda la madrugada

El funcionario señaló que los equipos de emergencia trabajaron de manera ininterrumpida. “El equipo de Defensa Civil y de la Municipalidad estuvo operativo hasta las 6 de la mañana atendiendo los distintos reclamos”, indicó.

Además, cuestionó la falta de respuesta de algunas empresas responsables de infraestructura urbana. “Tenemos el reclamo permanente de empresas que tienen postes en la ciudad y no asisten cuando hay contingencias. Eso nos genera más trabajo y demora la resolución de los problemas”, afirmó.

Cuáles fueron las zonas más afectadas

El funcionario explicó que las zonas más comprometidas fueron el sector sudoeste de la ciudad, los barrios Valentina Sur, San Lorenzo Sur y áreas rurales y urbanas cercanas.

En paralelo, mientras se desarrollaban los trabajos, se reportó un nuevo incidente en Unión de Mayo con otro árbol de gran porte caído, lo que obligó a una nueva intervención.

Ante este escenario, el subsecretario pidió extremar precauciones. “Es importante asegurar objetos en balcones y techos, como chapas, tejas o tanques de agua, que suelen volarse con estos vientos”, señaló.

También alertó sobre la reducción de visibilidad en rutas, especialmente en sectores de meseta como la Ruta 7 y la Autovía Norte. “Con viento fuerte, la visibilidad puede bajar a 50 o 60 metros, por lo que es fundamental circular con precaución”, concluyó.