Alerta por vientos de más de 90 km/h: en qué zona impactarán las fuertes ráfagas

El SMN advirtió que se podrían registrar posibles complicaciones para circular y riesgos por voladuras.

La semana comenzó con un abrupto descenso de la temperatura en gran parte del país, donde en algunos sectores se espera temperaturas bajo cero. Y en este contexto, se emitió una alerta meteorológica para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por un fuerte temporal de viento que podría generar ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Según precisó el organismo, se elevó el nivel de vigilancia a alerta, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos con capacidad de provocar daños materiales, interrupciones en servicios y situaciones de riesgo para la población.

A qué zona afectará la alerta amarilla por vientos fuertes

El aviso alcanza a buena parte del sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se espera un cambio brusco de las condiciones climáticas con el ingreso de un frente frío que traerá intensas corrientes de aire desde el oeste y sudoeste.

La advertencia fue emitida para este lunes y abarca ciudades y zonas de influencia como Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Patagones, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Necochea y otras localidades cercanas a la costa atlántica bonaerense.

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Qué intensidad tendrán los vientos

De acuerdo con el parte oficial, en las zonas bajo alerta amarilla se prevén vientos sostenidos de entre 35 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían rozar los 100 km/h.

Estas condiciones pueden afectar especialmente a rutas abiertas, caminos rurales y sectores costeros, donde la fuerza del viento suele sentirse con mayor intensidad. Además, el fenómeno podría provocar reducción de visibilidad por polvo o arena en suspensión, caída de ramas, postes y voladura de objetos mal asegurados.

Ante este panorama, se recomendó evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en trayectos largos o zonas expuestas. También se pidió extremar cuidados al conducir vehículos de gran porte, motocicletas o transportes de carga, ya que las ráfagas laterales pueden generar pérdida de estabilidad.

SMN alerta por vientos 27-04

Las autoridades insistieron en asegurar chapas, toldos, macetas, muebles de exterior y cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento. Además, se aconsejó no refugiarse bajo árboles ni cerca de estructuras inestables.

Llega aire frío y baja la temperatura

El ingreso del frente también traerá un marcado descenso térmico en gran parte del territorio bonaerense. Tras jornadas con temperaturas más templadas, el inicio de semana estará acompañado por aire más frío, con mínimas más bajas y condiciones más inestables en algunas regiones.

Especialistas señalaron que este tipo de eventos suele producirse por el avance de masas de aire frío desde la Patagonia hacia el centro del país, generando diferencias de presión que intensifican la circulación de viento.

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Recomendaciones del SMN

El SMN recordó que la alerta amarilla implica posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, mientras que la alerta naranja está vinculada a eventos más severos, con potencial para afectar de manera significativa a la población, infraestructura y servicios.

Recomendaciones de SMN por viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Por eso, se recomendó seguir de cerca las actualizaciones oficiales, revisar el estado del tiempo antes de viajar y mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer posibles cambios en la intensidad del fenómeno.