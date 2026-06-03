Alerta por los casos de "supergripe": cuáles son los síntomas y cuántos días puede durar

Las autoridades advierten que el número de casos aumenta en el país. Presenta cuadros más intensos y prolongados.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias , la denominada " supergripe" H3N2 se convirtió en una de las principales causas de consulta médica durante el otoño en Argentina. Síntomas que duran más días y un malestar general.

Aunque comparte síntomas con el resfrío común y otras infecciones estacionales, especialistas advierten que suele presentar cuadros más intensos y prolongados, lo que requiere un abordaje diferente tanto para el diagnóstico como para la prevención.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó en el último Boletín Epidemiológico Nacional que el crecimiento de los virus respiratorios en Argentina se intensificó durante las semanas recientes.

Crece el número de casos en todo el país

La influenza A (H3N2), conocida como “supergripe”, representó la mayoría de los casos registrados: “Entre la semana 1 de 2025 y la 18 de 2026, la variante H3N2 fue la más frecuente, con presencia en todas las regiones del país y mayor concentración de casos en el Noroeste y Centro durante lo que va de 2026”, señala el boletín.

Distinguir entre gripe A H3N2 y resfrío común es fundamental para controlar la transmisión, saber cuándo consultar y evitar complicaciones.

fiebre. Termómetor

La mayoría de los cuadros respiratorios virales se resuelven espontáneamente, pero la clave está en observar la evolución de los síntomas y reconocer señales de alerta. “La diferencia no siempre está en qué síntomas aparecen, sino en la intensidad y persistencia”, explican desde Mayo Clinic.

Cómo diferencias el resfrío y una gripe

Gripe y resfrío son dos de las consultas más frecuentes durante los meses de bajas temperaturas, cuando crece la circulación de virus respiratorios. Aunque muchas personas usan ambos términos como sinónimos, se trata de cuadros diferentes que presentan síntomas, intensidad y evolución distinta.

Especialistas indican que el resfrío se presenta como una molestia leve y pasajera, mientras que la gripe puede generar un agotamiento corporal intenso y fiebre alta de aparición brusca.

Los síntomas del resfrío

Suele iniciar con molestias leves en la garganta, estornudos frecuentes y secreción nasal acuosa.

En los días siguientes, es común que aparezca mayor congestión y que las secreciones se vuelvan más espesas, pero este cambio forma parte del proceso normal de recuperación.

resfrio enfermedades respiratorias

Los síntomas alcanzan intensidad máxima entre el segundo y tercer día y luego disminuyen progresivamente. El color del moco puede pasar a blanco, amarillo o verdoso sin que esto indique una complicación bacteriana.

Los síntomas de la gripe

Presenta un inicio brusco, con fiebre alta, dolores musculares intensos, agotamiento y sensación de decaimiento general.

“La gripe puede alterar el funcionamiento cotidiano en apenas unas horas. Una persona que por la mañana se siente bien puede terminar el día con fiebre, dolores musculares intensos, agotamiento y la necesidad de permanecer en cama”, explican los especialistas.

El impacto físico es una diferencia clave: mientras una persona resfriada puede mantener buena parte de su rutina, quien padece gripe suele experimentar una disminución marcada de la energía y dificultades para realizar actividades normales.

La fiebre suele durar entre dos y cuatro días, mientras el cansancio puede prolongarse una semana o más. “Es posible que no se sienta completamente recuperado hasta pasadas dos semanas”, añadió Poland.