Alerta por el fenómeno de El Niño: cuáles serán las provincias más castigadas por las lluvias

El pronóstico anticipa lluvias por encima de lo normal en varias regiones, en un contexto marcado por el calentamiento del Pacífico ecuatorial.

Por el fenómendo de El Niño, algunas regiones del país tendrán más lluvia de lo normal, mientras que otras experimentarán sequías.

El fenómeno de El Niño vuelve a encender la alerta climática en Argentina. A pocas semanas del inicio del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) advirtió que gran parte del país podría atravesar un trimestre con temperaturas superiores a las habituales y un aumento de las precipitaciones en distintas regiones.

El pronóstico se da en medio de un marcado calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial , una condición que eleva las probabilidades de que el evento climático se consolide durante los próximos meses.

El Niño es un fenómeno climatológico que combina el calentamiento anormal del agua del océano Pacífico ecuatorial con cambios en la atmósfera , como el debilitamiento de los vientos alisios, y que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.

Súper Niño El fenómeno del Súper Niño podría llegar a la región en estos meses.

El pronóstico del SMN

El pronóstico trimestral del SMN, elaborado el 29 de mayo pasado, divide al país en zonas con destinos climáticos muy distintos. Los modelos que usa el organismo público combinan simulaciones globales del clima con datos estadísticos nacionales y el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Más abrigo, menos frío del esperado

El centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

Eso no significa que no haga frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado. Un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

FRIO POLAR

El SMN aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.

El norte con sequías, el sur con lluvias

El mapa de lluvias traza una línea clara entre dos zonas meteorológicas este invierno. El NOA y el norte de Cuyo —la región que incluye provincias como Mendoza y San Juan— atravesarán una estación seca. Eso significa, en términos climáticos, que las precipitaciones serán históricamente escasas o casi nulas para esa época del año.

En cambio, Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia tienen altas probabilidades de recibir lluvias por encima de lo habitual para el invierno. El sur del Litoral y el extremo sur patagónico quedarán dentro de los rangos normales de precipitación.

Super Niño El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómonos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

El SMN subrayó que esas proyecciones no anticipan tormentas puntuales ni períodos secos dentro del trimestre: reflejan el comportamiento promedio de los tres meses en conjunto.

Detrás de todo este panorama hay un actor que los científicos siguen de cerca: el fenómeno El Niño, conocido técnicamente como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del mundo, incluido el territorio de la Argentina.

Los modelos climáticos del SMN estiman un 60% de probabilidad de que El Niño se desarrolle en el trimestre mayo-junio-julio 2026, con una temperatura del océano proyectada de +0,9 grados por encima de lo normal en la zona de referencia del Pacífico ecuatorial.