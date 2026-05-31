Horóscopo del lunes 1 de junio: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud

Junio arranca con la resaca de la Luna Azul y una energía mental muy activa. El Sol en Géminis marca el tono del mes y los astros tienen mucho para decir en este primer día.

El lunes 1 de junio abre un mes que los astros ya anticipan como uno de los más movidos del año. Junio de 2026 se abre con una atmósfera curiosa, móvil y profundamente mental. El Sol recorre Géminis durante la primera mitad del mes, subrayando conversaciones, decisiones, desplazamientos y esa necesidad tan contemporánea de entenderlo todo sin perder ligereza.

El mes comienza con una Luna Llena en torno al día 1, bajo una energía de culminación que, con el recorrido lunar arrancando en Sagitario, amplifica la necesidad de verdad, perspectiva y movimiento. Es un inicio intenso para ver con nitidez qué relato personal ya no se sostiene y qué deseo necesita más coherencia. La Luna Llena no invita tanto a sembrar como a reconocer resultados: conversaciones que alcanzan un punto decisivo, emociones que se hacen imposibles de ignorar y una sensación de revelación que puede ser tan liberadora como incómoda.

A partir del día 21, la entrada del Sol en Cáncer cambia el tono colectivo: del intercambio pasamos al refugio, de la agenda llena a la emoción que pide espacio. Pero por ahora, este primer lunes del mes pertenece plenamente a la energía expansiva de Géminis. Este es el horóscopo de hoy para los doce signos del zodíaco.

Horóscopo del lunes 1 de junio: las predicciones para cada signo del zodíaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Junio propone a Aries bajar una marcha sin perder iniciativa. Su naturaleza de fuego quiere ir directa al punto, pero este mes invita a afinar el mensaje antes de lanzarse. La Luna Llena del inicio del mes empuja a decir una verdad que llevaba tiempo esquivando. En el trabajo, la primera quincena es especialmente útil para entrevistas, propuestas y reuniones donde la valentía necesita ir acompañada de estrategia verbal. En amor, el diálogo es la herramienta más poderosa de este arranque de mes. En salud, el sistema nervioso y la tensión muscular en cabeza, cuello y mandíbula son los puntos sensibles a vigilar.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Junio le pide a Tauro revisar qué valora de verdad y hacerlo sin aferrarse a fórmulas antiguas. La primera quincena pone el foco en recursos, autoestima y decisiones prácticas: no se trata solo de ganar más, sino de sentir que lo que se sostiene tiene sentido. En el trabajo, las decisiones financieras o contractuales que se tomen en este arranque de mes tienen un peso especial. En amor, Venus activa la comunicación afectiva: es el momento ideal para hablar de lo que duele sin acumular más capas. En salud, el cuerpo agradece una alimentación ordenada y el regreso a rutinas que el fin de semana largo de la Luna Azul puede haber alterado.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Con el Sol en su propio signo, Géminis arranca junio con una energía que abre ventanas y rompe inercias. La primera quincena se siente más ligera, social y mentalmente estimulante que cualquier otro momento del año. En el trabajo, toma la iniciativa: es un buen momento para el primer puntapié de algo que nunca se hizo o para cerrar ciclos que habían envejecido. En amor, acompaña en vez de proponer; estás abierto a las necesidades, los reclamos y los deseos de los demás, dando consejo y compañía genuina. En salud, el sistema nervioso pide pausas reales entre tanta actividad mental.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna Llena del inicio del mes activa para Cáncer una zona de vínculos profundos y emociones que ya no pueden ignorarse. Con Venus en el ascendente, el deseo es contagioso y la energía arrastra con fuerza hacia quienes realmente importan. En el trabajo, es una etapa de cerrar ciclos y llegar al final del camino en algo que se emprendió hace tiempo: detenerse a revisar lo recorrido es el primer paso. En amor, la ternura y la presencia genuina son el mejor arranque de mes para el signo. En salud, el estómago sigue siendo el termómetro emocional: empezar junio con una alimentación consciente marca el tono para todo el mes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El Sol en Géminis activa para Leo una zona de expansión y búsqueda de sentido. Es un momento para preguntarse qué se cree realmente y adónde se quiere ir: las respuestas que lleguen en esta primera semana tienen mucho peso para el segundo semestre del año. En el trabajo, es vital trabajar en equipo, ponerse al servicio del grupo y hacer red: unirse a estructuras que contengan y acompañen da mejores resultados que el camino solitario. En amor, la generosidad y la calidez del signo convierten este lunes en un arranque muy prometedor para el vínculo. En salud, el corazón y la espalda alta piden movimiento: no pasar el día entero sentado.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La Luna Llena de este inicio de mes sopla sobre Virgo un viento de liberación en la vida cotidiana. Se trata de desprenderse de obligaciones, exigencias o mandatos que impedían avanzar hacia donde realmente se quería ir. En el trabajo, es una semana excelente para mostrarse, hacer valer el talento y la experiencia cosechada, y reclamar el reconocimiento que merece el fuerte compromiso de trabajo. En amor, la espontaneidad genera hoy más conexión que cualquier análisis. En salud, la vuelta a la rutina ordenada después del fin de semana intenso es el mejor escudo contra el estrés del mes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los signos de Aire —Géminis, Libra y Acuario— sentirán con más intensidad el impulso mental y social de la primera quincena de junio. Para Libra, el mes arranca con una energía de movimiento y conexión que se traduce en conversaciones importantes y vínculos que se redefinen. En el trabajo, la diplomacia y el encanto del signo están en su punto más alto para cerrar acuerdos o iniciar colaboraciones. En amor, la palabra de Libra tiene peso especial para quienes la rodean: sostener a quienes quiere puede sentirse exigente hoy, pero también muy significativo. En salud, el equilibrio entre actividad y descanso es la clave del arranque de semana.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La resaca de la Luna Azul sigue activa para Escorpio en este primer día de junio. Lo que salió a la superficie el domingo todavía está procesándose: no huir de lo que se siente, sino entender ciertos patrones, es la llave para sanar y avanzar. En el trabajo, la capacidad de análisis profundo del signo es su mayor activo en este arranque de mes. En amor, la vulnerabilidad bien canalizada genera una conexión genuina con quien importa. En salud, el descanso reparador de esta noche es fundamental para cerrar el ciclo emocional que la lunación abrió.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor será protagonista para Sagitario en junio. La Luna Nueva en Géminis que llega a mitad de mes favorecerá compromisos y nuevas relaciones, mientras Júpiter en Leo despertará el deseo de viajar y explorar nuevas experiencias. En el trabajo, las propuestas vinculadas a la expansión o el exterior tienen terreno fértil desde este primer lunes. En amor, la cosecha que dejó la Luna llena anual del 31 de mayo empieza a mostrarse hoy con más claridad. En salud, el movimiento al aire libre es la recarga más efectiva para arrancar junio con energía renovada.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio vivirá en junio un período intenso en el trabajo, con oportunidades de liderazgo y crecimiento económico. Las relaciones personales necesitarán más atención y equilibrio para evitar conflictos. Los signos cardinales —entre ellos Capricornio— notarán con fuerza el reajuste de la segunda mitad del mes, cuando la energía pide estructura, responsabilidad y decisiones sostenibles. En amor, arrancar junio con presencia y receptividad genuina marca el tono del mes entero. En salud, la mandíbula y el cuello acumulan la tensión del fin de semana intenso: elongación suave como primer gesto del mes.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario es uno de los signos de Aire que sentirá con más intensidad el impulso mental y social de la primera quincena de junio. La energía se vuelve más ligera, social y estimulante, algo que conecta directamente con su forma de entender el mundo. En el trabajo, el esfuerzo de las últimas semanas empieza a ser visibilizado y aplaudido: junio es un mes de reconocimiento para el signo. En amor, la conexión desde el intelecto y la libertad tiene hoy una profundidad inesperada. En salud, establecer una rutina de sueño consistente desde el primer día del mes es la base de todo lo que viene.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las relaciones sentimentales de Piscis mejorarán considerablemente durante junio. Venus favorecerá la comunicación en pareja y podría traer nuevos romances para quienes están solteros. También será un excelente momento para destacarse profesionalmente. La Luna Llena del inicio del mes puede devolver algo que se llevaba tiempo echando de menos: ganas reales de conectar, crear y sentir. En el trabajo, la intuición y la empatía son los activos más valiosos del signo en este arranque de junio. En salud, el contacto con el agua sigue teniendo un efecto sanador especial para Piscis en los días que siguen a una lunación importante.