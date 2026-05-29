Centenario: ordenaron la captura de una condenada por narcomenudeo por paradero desconocido

La mujer tenía que cumplir prisión domiciliaria y la fiscalía federal reclamó que pongan fin a ese beneficio. Un juez emitió una orden inmediata de detención.

Los vendedores de drogas de Centenario fueron investigados por la División Antinarcóticos de la Policía neuquina.

Mientras la justicia federal de esta capital definía la situación de un hombre de Centenario investigado por venta de drogas, comprobó una situación irregular ligada con la misma causa. ¿Qué advirtió?

Durante esta semana, un albañil de nombre Jonathan, de 34 años, volvió al banquillo por una vieja causa penal que se abrió en 2019 luego de un hallazgo de droga en su domicilio ubicado en calle Chacho Peñaloza, en Centenario.

La investigación estuvo encabezada por el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina y la sospecha principal tenía relación con la existencia de un kiosco narco en la vivienda allanada. La droga hallada fue escasa pero se encontraron una balanza digital y dinero en efectivo.

Tras la intervención de la justicia federal, el hombre fue acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización al igual que una mujer que era su pareja.

ravioles cocaína.jpg Gendarmes neuquinos investigaron a Tito Herrera por su presunta vinculación a la venta de drogas mediante la modalidad de delivery. Gentileza Policía del Neuquén

Justamente, las pesquisas se concentraron en la mujer porque aparecía como la principal sospechosa en la comercialización de estupefacientes. En la audiencia realizada en forma reciente ante el Tribunal Oral Federal (TOF), se destacó que en muchas ocasiones no se encontraba el hombre y que el movimiento de compradores no se detenía.

Presa por venta de drogas

La causa en contra de la mujer y el hombre tuvo una primera definición el año pasado. En un juicio abreviado realizado el 29 de agosto, la mujer, identificada como Cintia Belén Álvarez, fue condenada a 4 años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A la mujer se le atribuyeron un total de cuatro hechos.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La mujer que realizará un tratamiento de desintoxicación tenía un poco más de 200 gramos de marihuana en su casa.

En tanto, la novedad en el cierre de esta semana hábil, fue que Álvarez había sido beneficiada con la prisión domiciliaria pero que, tras un cambio de guardador, se perdió el registro de su posible paradero. Este incidente obligó a que la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) pida que se le revoque de inmediato el beneficio.

A su turno, la defensa reclamó que no se le quite la medida cautelar dispuesta por el área de Ejecución.

El juez que intervino coincidió con la defensa en no quitarle la domiciliaria hasta que se escuche a la condenada. De forma simultánea, ordenó que se envíen oficios a la Policía Federal argentina y la División Antinarcóticos de la Policía neuquina para que concreten su detención inmediata.

Su exconcubino fue considerado partícipe secundario

La semana pasada, en el marco de la misma causa de Álvarez, su expareja fue considerada partícipe secundario en la venta de drogas. La fiscalía recordó que las pesquisas llevadas a cabo en su momento revelaron que la comercialización de estupefacientes se desarrollaba, en ocasiones, cuando el imputado no se encontraba en el domicilio.

Este análisis de las pruebas incriminantes lo favorecieron al hombre y tras un acuerdo entre el MPF y la defensa oficial, se le impusieron tres años de cárcel en suspenso.

En un proceso anterior que enfrentó por narcotráfico, tuvo un desenlace similar: prisión en suspenso. La causa se definió el 13 de junio de 2024 y se le impusieron 3 años de prisión condicional.