Buscan a un joven boliviano que se encuentra desaparecido en Neuquén

Se trata de un adolescente de 19 años con residencia en la vecina ciudad de Centenario.

Desde el Departamento Centro de Operaciones Policiales emitieron este viernes un comunicado en el que dan cuenta de la búsqueda de un adolescente de 19 años que se encuentra desaparecido .

Familiares radicaron una denuncia ante la Policía para que se inicie la búsqueda y se localice el paradero del joven que fue visto por última vez hace 24 horas. Se trata del adolescente Vladimir Oropeza Tali, de nacionalidad boliviana.

Siempre de acuerdo a la información oficial, el joven desaparecido mide 1,60 metros de altura, es de tez morena, cabellos cortos negros y ojos marrones. además de tener una contextura física delgada.

El adolescente fue visto por última vez en Santa Teresa de Jesús, de la vecina ciudad de Centenario el día jueves, vestido con un pantalón negro y campera tambié de color negro.

Ante cualquier información para dar con la ubicación del adolestene, comunicarse con la Comisaría 52 de Centenario o bien con la fiscalía de Homicidios.

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Buscaban a una persona desaparecida y demoraron a dos en pleno intento de robo

Un operativo de búsqueda por una persona desaparecida llevado adelante por la Policía de la provincia de Neuquén terminó de una sorpresiva manera cuando los efectivos detectaron a dos personas con movimientos sospechosos.

La insólita actitud derivó en una serie de tareas para demorarlos y el posterior secuestro de un inhibidor de señal de alarmas.

La intervención ocurrió este miércoles por la tarde en pleno centro de la capital neuquina y permitió frustrar lo que las fuerzas de seguridad sospechan que pudo haber sido un intento de robo de vehículos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste cerca de las 14:10, mientras los efectivos desarrollaban tareas de observación vinculadas a otra causa.

demoras con inhibidor de alarmas en neuquen

En ese contexto, los investigadores detectaron movimientos sospechosos entre los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux y dos hombres que caminaban por la zona de Ameghino y Santa Fe.

Maniobras sospechosas

Según informó la Policía, uno de los sospechosos realizó señas hacia el conductor de la camioneta y luego comenzó a desplazarse por distintas calles céntricas.

Los efectivos decidieron seguir discretamente sus movimientos y observaron que el hombre se detuvo sobre el bulevar de Avenida Argentina, donde manipulaba distintos elementos dentro de su campera mientras mantenía una comunicación telefónica.

Ante las sospechas, los investigadores procedieron a identificarlo. En ese momento cayó al suelo un destornillador y un equipo inhibidor de señal que se encontraba encendido.

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por delincuentes para bloquear el cierre remoto de vehículos y facilitar robos sin que los propietarios adviertan la maniobra.