Un hombre desapareció misteriosamente y cuatro años después confirmaron que lo encontraron calcinado

La familia del hombre denunciaron irregularidades y sospechas sobre el hallazgo del cuerpo.

Los estudios genéticos confirmaron que los restos óseos hallados calcinados en Bajada Grande pertenecían a Carlos Ramírez.

La incertidumbre que acompañó durante años a la familia de Carlos Ramírez terminó con una confirmación devastadora. En las últimas horas se conoció que restos hallados calcinados pertenecen a él. Qué se sabe hasta el momento sobre su trágica muerte.

Estudios genéticos realizados sobre restos óseos hallados calcinados en la ciudad entrerriana de Paraná determinaron que pertenecían al hombre de 65 años desaparecido desde noviembre de 2022.

El hallazgo puso fin a casi cuatro años de búsqueda, aunque abrió nuevos interrogantes para los familiares que continúan reclamando explicaciones sobre las circunstancias de la muerte y cuestionan la decisión judicial de cerrar la investigación.

Los restos habían sido encontrados durante 2024 en la zona de Punta del Mono, dentro del barrio Bajada Grande, un sector de difícil acceso que ya había sido recorrido durante los primeros rastrillajes.

La noticia fue comunicada oficialmente a través de una notificación judicial recibida por la familia. “Recibir esta noticia fue muy duro”, expresó Gonzalo Ramírez, hijo de Carlos, luego de conocer que el ADN coincidía en un 98% con el cuerpo encontrado en esa zona.

Cómo ocurrió la muerte de Carlos Ramírez

El resultado de los estudios genéticos representó un punto de inflexión para los familiares, que durante años no tuvieron certezas sobre el paradero de Carlos Ramírez. Sin embargo, junto con la confirmación de identidad llegó otra noticia que generó indignación: la decisión de cerrar la investigación judicial.

Según relató Gonzalo Ramírez, desde la Justicia únicamente le informaron que existía coincidencia genética entre los restos y su padre, pero no brindaron precisiones sobre la causa de muerte ni sobre posibles hipótesis investigativas.

“También me dijeron que la investigación está cerrada, algo con lo que tampoco estoy de acuerdo”, sostuvo.

Carlos Ramírez2 La familia cuestionó el cierre de la causa y pidió seguir investigando cómo aparecieron los restos en esa zona de Paraná.

La familia remarcó además que nunca recibió respuestas claras sobre la demora para identificar los restos hallados en Bajada Grande. “Pregunté por qué tardaron tanto y no me dieron nada concreto”, señaló Gonzalo, quien insistió en que la pesquisa debería continuar para esclarecer qué ocurrió realmente con su padre.

Cuando solicitaron profundizar nuevas líneas de investigación, la respuesta oficial fue que la Justicia no pudo determinar cómo murió Carlos Ramírez. “Me dijeron que ellos ya habían cumplido con encontrarlo”, lamentó el hijo de la víctima.

Las dudas sobre el hallazgo en Bajada Grande

Uno de los aspectos que más inquieta a la familia es el lugar donde aparecieron los restos. Esa zona había sido recorrida durante los primeros operativos de búsqueda, incluso con perros rastreadores y otros recursos policiales.

“Nosotros ese lugar lo recorrimos. Inclusive los mismos animales anduvieron por ahí. Creemos que él no estaba ahí en ese momento”, afirmó Gonzalo Ramírez.

Durante los primeros meses posteriores a la desaparición, la investigación incluyó rastrillajes con drones, helicópteros y perros especializados. Sin embargo, nunca aparecieron pistas firmes sobre el paradero del hombre.

La familia también cuestionó la falta de continuidad en la causa judicial. Según explicaron, el expediente pasó por distintos fiscales y jamás se ofreció una recompensa para obtener información. “No hubo sospechosos y cambiaron varias veces de fiscales”, señaló Cintia Ramírez, sobrina del hombre.

Quién era Carlos Ramírez y qué ocurrió el día de la desaparición

Carlos Ramírez trabajaba como empleado municipal en el cementerio de Paraná y llevaba una rutina tranquila, según describieron sus familiares. El 15 de noviembre de 2022 salió de su casa con la intención de retirar dinero de un cajero automático ubicado en un supermercado.

“Quería esa plata para comprarse un televisor por el Mundial”, recordó su sobrina Cintia.

Las cámaras de seguridad lograron registrarlo en una sucursal de Chango Más y después de ese momento no volvieron a existir rastros confirmados sobre sus movimientos.

La familia del desaparecido aseguró que nunca detectó amenazas ni conflictos personales alrededor de Carlos Ramírez. Sin embargo, reconocieron que semanas antes de desaparecer notaban algunos cambios de comportamiento. “Lo veíamos un poco raro, como ido”, contó Cintia.

Ahora, después de casi cuatro años de incertidumbre, la confirmación genética cerró una etapa dolorosa para la familia, aunque dejó abiertas preguntas fundamentales sobre cómo murió Carlos Ramírez y por qué terminó en ese lugar de Bajada Grande.