El oscuro prontuario del dueño de la clínica trucha que atendió durante años con falsos médicos

Se conoció la identidad del principal acusado en la causa que investiga una presunta red de consultorios y ambulancias irregulares.

Los detalles sobre el principal acusado en la causa que investiga la clínica trucha en González Catán.

A medida que avanza la investigación judicial sobre la red de falsos médicos que operaba en una clínica de González Catán , sale a la luz quien es el principal responsable.

Este miércoles por la tarde se vivieron momentos de tensión y violencia afuera de la clínica, cuando se registró una pelea entre trabajadores del lugar y familiares de las víctimas que estaban reclamando.

Con el paso de las horas, además de conocer detalles sobre cómo operaban los médicos truchos, se confirmó quién es el dueño de “Argentina Salud” , quien actualmente está bajo la mira de la Justicia.

Se trata de Alberto Rubén Santarceri, un empresario de 57 años. Fuentes cercanas a la investigación informaron que fue detenido junto a otros cinco sospechosos durante unos allanamientos realizados en distintas localidades de La Matanza y la zona sur del conurbano bonaerense. Entre ellos también están su esposa y sus dos hijos.

El prontuario del presunto dueño de la clínica trucha

La familia Santarceri aparece mencionada en distintos puntos del expediente vinculados a inmuebles, vehículos y presuntas sedes operativas de la estructura bajo sospecha. La causa investiga el funcionamiento de consultorios, farmacias y ambulancias que habrían trabajado con documentación presuntamente irregular.

En sus redes sociales, Santarceri se mostraba bajo el apodo de “Beto” y compartía con frecuencia fotos de reuniones y publicaciones vinculadas a “Argentina Salud”. A su vez, en varias imágenes aparecía acompañado por hijos, nietos y allegados, lo cual demostró que tiene una familia numerosa.

El empresario habría sido condenado en una causa por homicidio. Su socio, Gabriel Musse, también habría cumplido una pena por ese mismo crimen. Se cree que ese hecho estaría vinculado con una banda que operaba como piratas del asfalto.

Clínica trucha. González Catán Alberto Santarceri junto a su pareja, Noelia Luna, ambos detenidos en el marco de la causa que investiga la clínica trucha en González Catán.

La denuncia que permitió descubrir la clínica trucha

La investigación tomó impulso luego de la denuncia de una médica que aseguró que usaban su nombre, matrícula y sello sin autorización. A partir de esa presentación, la Justicia ordenó múltiples allanamientos y el secuestro de documentación, equipos informáticos, sellos médicos y vehículos.

Durante el operativo fueron detenidas 29 personas. Además de Santarceri, quedaron aprehendidos Noelia Sofía Edith Luna, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas fueron identificadas como investigados secundarios.

El abogado del dueño de la clínica, Roberto Herrera, negó las acusaciones y sostuvo que no existía una red de médicos truchos. “No hay médicos falsos y acá no murió nadie”, afirmó en diálogo con TN.

El letrado aseguró que su cliente “no es médico, sino empresario” y sostuvo que el conflicto se originó por “una situación puntual” con una profesional que denunció la utilización indebida de su identidad.

Mientras tanto, la Justicia intenta determinar si detrás de “Argentina Salud” funcionaba una estructura organizada con habilitaciones irregulares y profesionales que no contaban con la documentación correspondiente.

Brutal pelea entre empleados y familiares de las víctimas de la clínica

Una violenta pelea entre familiares de pacientes y empleados de una clínica clandestina se registró este miércoles al mediodía, luego de que saliera a la luz el entramado de una red ilegal que operaba bajo el nombre “Argentina Salud”.

Golpes, patadas y graves denuncias por la banda de falsos médicos

La pelea se dio en medio de un móvil de TN, Damián, hijo de Luis, un hombre que murió luego de asistir al centro de salud, dio detalles sobre la denuncia que presentó contra el establecimiento.

“Tengo los estudios, tengo todo. Pido justicia por mi viejo, ¿Cómo puede ser que esto siga abierto?“, cuestionó el joven notablemente alterado.