Allanaron una clínica clandestina en la que operaba una red de falsos médicos

Varios integrantes de la bandas tienen antecedentes por homicidio y robo. Estafaban a pacientes y médicos.

Una clínica de González Catán fue allanada este martes en el marco de un operativo que permitió desarticular una red de falsos médicos que operaba bajo la fachada de “ Argentina Salud ”, pero que en realidad era el centro de una red delictiva que estafaba a pacientes y médicos por igual.

La investigación derivó en la detención de seis sospechosos , dos de ellos con antecedentes por homicidio y robos en ruta, y reveló que la organización utilizaba matrículas de más de 50 profesionales para llevar adelante estafas a pacientes.

La investigación reveló que la organización operaba desde hacía cinco años y estaba integrada por personas con un pasado criminal pesado: dos de los seis detenidos ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta.

La banda usurpaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos, que luego utilizaban para estafar tanto a pacientes como al Estado. Además, manejaban farmacias y ambulancias no habilitadas, todo en la clandestinidad.

Dos de los sospechosos cuentan con antecedentes por los delitos de homicidio y robos a camiones en la ruta. Usaban matrículas de más de 50 doctores

Según la investigación, más de 50 médicos solo en la Ciudad de Buenos Aires resultaron perjudicados por el robo de sus sellos profesionales.

Así cayó la banda de médicos falsos

La doctora Robina Neira, clave para descubrir a la organización, detectó que se emitieron certificados con su sello sin su autorización. A partir de su denuncia, la Justicia comenzó a tirar del hilo y destapó la trama.

Sobre los detenidos pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Cuando se sumen las denuncias de las personas atendidas por falsos médicos, también podrían enfrentar cargos por estafa.

El operativo, encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, incluyó allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias truchas.

Clinica clandestina

“También utilizaban vehiculos con patentes adulteradas”, precisó en diálogo con TN una fuente de la investigación. Al mismo tiempo, detalló que el detenido con antecedentes por homicidio salió en libertad hace menos de 5 años. En todos los casos, la policía encontró pruebas de la actividad delictiva y detuvo a los principales sospechosos.

Cayó la "Banda del Quini" que estafaba a mujeres

Días atrás cayó la "Banda del Quini" en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes detuvieron a un hombre y una mujer, originarios del Perú, al estar acusados de integrar la "Banda del Quini" que protagonizó más de 10 estafas a mujeres. Una complice continúa prófuga.

Durante dos años se llevó a cabo un operativo, por la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la fuerza de seguridad, que dejó como resultado la detención de un hombre de 51 años y una mujer de 50, parientes entre sí, tras una serie de allanamientos en los barrios porteños de Balvanera y Belgrano, y en la localidad bonaerense de Beccar.

Otra identificada se encuentra prófuga y fue identificada como Fanny Castro Galindo y es buscada por efectivos policiales y la Justicia, indicaron a La Nación fuentes vinculada a la causa.

profuga banda del quini (1)

Hasta el momento, se les contabilizó alrededor de 16 estafas. El objetivo era buscar en la calle a una mujer mayor y de apariencia "vulnerable". Aunque tenían diversas modalidades para actuar, la mayoría de ellas era que las mujeres se hacían pasar por analfabetas y decía que tenía un billete de lotería o del "quini" que debía cobrar.

El modus operandi de la banda para estafar

Luego de lograr convencer a una mujer que eran analfabetas o tenían alguna condición o problema, realizaban diversas maniobras que les permitieran entrar en sus casas, donde después, bajo engaño, les robaban ahorros y joyas. En ocasiones, los delincuentes usaban drogas para confundir a las víctimas.

profuga banda del quini

"En algunos casos, las mujeres estafadoras referían no tener documentación para cobrar y para ello le ofrecían a la víctima que le cobrara el billete o que lo tuviera en custodia. Mientras, la otra hurgaba en busca de dinero o alhajas. Un cómplice se quedaba a la distancia justa para actuar, si era necesario", detalló el ministerio de seguridad porteña sobre el desbaratamiento de la banda.

Según los investigadores, el botín acumulado ascendió a 386 mil dólares, 5.050 euros y casi cinco millones de pesos. El dinero proveniente de las estafas era convertido a dalasi, la moneda oficial de Gambia, y transferido posteriormente a Italia, España y Perú.

Funcionarios de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia de cómo la bandainterceptaba en la calle a las víctimas.