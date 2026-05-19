Los detalles de la nueva inspección ocular por la desaparición de Loan: qué lugares recorre la Justicia

Participan jueces, fiscales y testigos que buscan reconstruir el recorrido del nene, para precisar distancias y tiempos en los últimos lugares donde fue visto.

La inpección ocular se lleva a cabo días antes de que comience el juicio por la desaparición de Loan.

A un mes del comienzo del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , este martes la Justicia realizó una inspección ocular clave en la zona donde fue visto por última vez, con el objetivo de reconstruir su recorrido y precisar distancias y tiempos.

Del procedimiento participaron jueces, fiscales, abogados y 13 testigos , en un operativo que se inició por la mañana en la casa de su abuela Catalina y tuvo su punto central en el naranjal de El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

El procedimiento que continúa esta tarde en la zona donde apareció el botín y el hotel donde se alojaron los primos de Loan , apunta a que el Tribunal Federal de Corrientes adquiera un conocimiento directo y concreto del terreno.

Los detalles de la inspección ocular

Respecto al objetivo de la inspección ocular, fuentes judiciales explicaron que, “queremos conocer estos lugares, observar, percibir qué fue lo que pasó, medir tiempos y todas las dimensiones geográficas, eso se pretende con la inspección”.

Catalina, Abuela de Loan La inspección ocular comenzó en la casa de Catalina, abuela de Loan.

Otro propósito del Ministerio Público Fiscal (MPF) es sumar una dimensión territorial y real a las futuras declaraciones de imputados y testigos, y poder valorar con precisión los tiempos, distancias y circunstancias que rodearon la desaparición de Loan.

Por el MPF participan la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el fiscal Juan Martín Mariño Fages, junto a los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, quienes intervendrán en el debate oral, en el que el equipo fiscal estará encabezado por el fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Corrientes, Carlos Schaefer. De la medida también participan las demás partes y organismos intervinientes.

“Los testigos también van para dar un panorama al tribunal de lo que es identificar estos espacios y cómo fueron las circunstancias del caso. No van a brindar declaraciones testimoniales, pero vamos a pedir que les tomen juramento de decir la verdad por las manifestaciones que van a hacer”, detallaron desde la fiscalía.

Entre los puntos que se analizan figura la casa de la abuela Catalina, el naranjal donde se perdió el rastro de Loan, el Hotel Despertar del Iberá y la zona donde se halló el botín, presuntamente “plantado” por el excomisario Walter Maciel, quien encabezó la búsqueda inicial.

Desaparición de Loan: quiénes serán juzgados y por qué delitos

El juicio, que comenzará el próximo 16 de junio, tendrá en el banquillo a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, la tía de la víctima Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi, su marido Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel, todos acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

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En un segundo grupo están imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Según la acusación, estas diez personas se habrían hecho pasar por miembros de la Fundación Dupuy para entorpecer la investigación.

La hipótesis de la fiscalía sobre la desaparición de Loan

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Loan fue sustraído del cuidado de su padre durante la tarde del 13 de junio de 2024.

Según la reconstrucción oficial, el nene fue visto por última vez alrededor de las 13.52 mientras se dirigía hacia el Naranjal junto a otros adultos y menores.

loan Las solicitudes fueron realizadas tanto por el fiscal general de Corrientes como sus padres.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que con el paso de las semanas derivó en una de las investigaciones más impactantes y complejas de los últimos años en Argentina.

La fiscal Pourcel explicó que durante el juicio buscarán probar tanto la sustracción del menor como las presuntas maniobras posteriores destinadas a entorpecer el avance de la causa en la Justicia.

En ese contexto aparecen involucradas diez personas acusadas de hacerse pasar por miembros de la Fundación Dupuy para intervenir irregularmente en el caso.