Atraparon a petroleros que iban armados a un acto en Salta: tenían rifles, cuchillos y bates de béisbol

Fueron interceptados en la ruta, cuando circulaban en dos camionetas 4x4 con patentes de Mendoza. La policía dio detalles de la detención y todo lo que se secuestraron.

Un grupo de dirigentes mendocinos fueron atrapado s cuando llegaban armados a Salta. Según pudieron confirmar, tenían planeado atacar un acto gremial de petroleros.

Fuentes policiales precisaron que en la noche del lunes interceptaron -en el acceso a General Güemes -dos camionetas del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo que portaban armas de fuego calibre 40 y 9 milímetros, más de 200 cartuchos, miguelitos y bates de béisbol.

Según precisaron, se trataba de un grupo de ocho dirigentes del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo, fueron interceptados cuando circulaban en dos camionetas 4x4 con patentes de Mendoza, las cuales quedaron detenidas en el acceso al Parque Industrial.

La policía indicó que el objetivo de los sindicalistas era interrumpir por la fuerza el acto inaugural de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, realizado en General Güemes.

armas petroleros

Cómo fue el operativo para detener a los petroleros armados

El operativo se desplegó sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del acceso al Parque Industrial de General Güemes. De acuerdo na lo que se informó, no se trató de algo casual, ya que el Ministerio de Seguridad había sido alertado por un enfrentamiento previo ocurrido en Metán, también en la provincia de Salta, lo que llevó a desplegar un control preventivo.

Ocho dirigentes sindicales mendocinos llegaron armados a Salta para atacar un acto gremial

Según confirmó Infobae, los dirigentes estaban en la ciudad de Salta capital desde el día anterior, razón por la que no fueron detectadas en los primeros controles de acceso provincial.

Durante la requisa- realizada el viernes cerca de las 19:30 horas - hallaron tres armas de fuego —entre ellas pistolas calibre 40 y calibre 9 milímetros, consideradas armas de guerra— y rifles de aire comprimido de distintos calibres. También se secuestraron más de 200 cartuchos, miguelitos, bates de béisbol y cuchillos.

Armas y municiones: el comunicado del gremio por el grave hecho

Tras conocerse el secuestro de las armas, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles emitió un comunicado oficial, firmado por su secretario general, Tomás Mario Lavia, donde confirmó que denunció formalmente a Sebastián Barrios y a Gabriel Barroso por “intentar romper dicho acto con toda violencia y ser los responsables de mandar a su gente armados para cumplir con su objetivo”.

También señaló que se trata de “un hecho que enluta a la familia de nuestra Federación, que en toda su historia jamás vivió una situación similar, agravada por tratarse de miembros de la Comisión Directiva de un sindicato adherido a la misma”.

“Lo que ocurrió en Salta es gravísimo. Acá no estamos hablando de una discusión gremial o de diferencias internas: estamos hablando de personas trasladándose a un acto sindical con armas y municiones. La rápida intervención de la Policía evitó una tragedia”, dijo.

comunicacion federacion petroleros

El dirigente también advirtió: “No podemos naturalizar que en la vida sindical aparezcan prácticas de intimidación o violencia. Los trabajadores necesitan dirigentes que defiendan derechos, no escenas que pongan en riesgo vidas. La democracia sindical se defiende con participación, no con amenazas".

De acuerdo a lo que se pudo establecer, se buscaba interrumpir el lanzamiento formal de la Agrupación Azul y Blanca, con participación restringida a trabajadores del gas, refinerías y yacimientos afines a esa agrupación.