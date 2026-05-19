La ANMAT prohibió la venta de varias marcas de filtros de agua: por qué ordenó retirarlas

La medida alcanza a dispositivos de acondicionamiento de agua para uso domiciliario y filtros de repuesto.

Una disposición de la ANMAT ordenó retirar del mercado varios filtros conectados a canillas por falta de inscripción oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición inmediata de distintos productos comercializados en la Argentina tras detectar irregularidades vinculadas a registros sanitarios y habilitaciones obligatorias.

La medida alcanza a dispositivos de acondicionamiento de agua para uso domiciliario, filtros de repuesto y también a un producto limpiador de tapizados.

Según detalló el organismo, los artículos involucrados carecían de inscripción oficial y no contaban con información que permitiera identificar establecimientos responsables habilitados.

La decisión fue oficializada mediante las disposiciones 2920/2026 y 2919/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Desde la ANMAT explicaron que la prohibición tiene carácter preventivo y permanecerá vigente hasta que los productos sean debidamente registrados ante la autoridad sanitaria correspondiente.

Entre los argumentos expuestos por el organismo aparece la imposibilidad de garantizar la seguridad, eficacia y cumplimiento de las normas vigentes para este tipo de productos. Además, se ordenó intervenir sobre publicaciones y canales de comercialización detectados en plataformas digitales.

Qué productos quedaron prohibidos

La disposición 2920/2026 incluyó la prohibición de todos los dispositivos de acondicionamiento de agua domiciliaria y filtros de repuesto pertenecientes a las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas. También quedaron alcanzados dispositivos sin marca ni rótulo identificatorio.

Filtros de Agua La ANMAT prohibió distintos filtros de agua domiciliarios tras detectar irregularidades en registros y habilitaciones sanitarias.

La medida se aplica sobre todos los lotes y modelos comercializados bajo esas marcas, sin importar el canal de venta o distribución utilizado. La investigación realizada por ANMAT detectó que los productos no estaban inscriptos y que no existían datos sobre establecimientos responsables habilitados.

El procedimiento surgió a partir de tareas de fiscalización impulsadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Tras confirmar las irregularidades, el organismo también informó a las áreas encargadas del monitoreo de publicidad y promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria para avanzar en la remoción de publicaciones y enlaces de venta detectados en internet.

El caso del limpia tapizados BORHAM

En paralelo, la disposición 2919/2026 prohibió todos los lotes del producto “Limpia Tapizados” marca BORHAM en todo el territorio nacional. La decisión surgió luego de una inspección realizada en la empresa Prospray S.R.L., ubicada en el partido bonaerense de Hurlingham.

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Durante el operativo, los inspectores detectaron que el producto no contaba con los registros obligatorios ni con información identificatoria del establecimiento elaborador en su etiquetado. Además, la empresa tampoco habría cumplido con distintos requisitos vinculados a las buenas prácticas de fabricación exigidas para este tipo de artículos.

El representante de la firma reconoció que el limpiador era producido dentro del predio inspeccionado y entregó una etiqueta para ser revisada por las autoridades. A partir de ese análisis, ANMAT confirmó la ausencia de inscripción sanitaria obligatoria.

Investigación, sumarios y control sobre las ventas

Frente a las irregularidades detectadas, la ANMAT resolvió avanzar con sumarios sanitarios contra los responsables de los productos observados. En el caso de Watercom, el organismo inició actuaciones administrativas específicas vinculadas a la comercialización de esos filtros de agua.

En relación con Prospray S.R.L. y el producto BORHAM, también se dispuso la apertura de un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico.

Las autoridades sanitarias explicaron que este tipo de medidas buscan evitar riesgos potenciales para consumidores y reforzar el control sobre productos que requieren supervisión oficial antes de salir al mercado.