Quería llenar el álbum del Mundial 2026 y lo estafaron con $1 millón: cómo fue la maniobra

El joven de 28 años hizo publico el engaño que sufrió en los últimos días. Qué se debe tener en cuenta para no caer en estafas.

El furor por el álbum de figuritas del Mundial 2026 comenzó a cosechar miles de fanáticos en todo el mundo, pero lamentablemente también comenzó a conocerse su lado negativo: víctimas de estafas con grandes pérdidas de dinero. En las últimas horas se conoció el caso de un joven de 28 años que fue engañado con una falsa compra de figuritas y perdió una fortuna.

El joven oriundo de Mendoza realizó una denuncia alertando sobre la estafa, y reveló que perdió $1.129.000 creyendo que compraba el álbum y una buena cantidad de figuritas por internet, que le permitiría completarlo. Luego de enviar su transferencia, el supuesto vendedor lo bloqueó y nunca le mandó nada.

Esta no es la primera estafa relacionada al álbum, ya que recopilaciones internaciones detectaron 20 sitios fraudulentos que se hacen pasar por vendedores autorizados: 13 de ellas tienen contenido en idioma hispano.

Los estafadores reproducen diseños, logos y URLs parecidas a los originales para engañar a quien busca figuritas del Mundial y no revisa con atención la dirección web.

album mundial fifa

Cómo pueden estafarte con las figuritas del Mundial 2026

La estafa más habitual consiste en supuestos revendedores que ofrecen las figuritas y el álbum del Mundial 2026 mediante sitios falsos y publicaciones en redes sociales. Una vez recibido el pago, que piden hacerlo vía transferencia bancaria, cortan el contacto con la víctima y no envían el producto.

En Telenoche, el periodista Federico Wiemeyer advirtió que el peligro no está limitado a páginas clonadas: "Las redes sociales son el terreno favorito de los estafadores". En esos perfiles falsos ofrecen paquetes y piden transferencias. Una vez acreditado el pago, el contacto corta la comunicación y desaparecen.

Los especialistas recomiendan verificar la URL antes de comprar: las páginas oficiales suelen terminar en .com y no llevan palabras extra.

También aconsejan no hacer compras por transferencia bancaria: los canales legítimos aceptan tarjeta de crédito o billeteras virtuales. Evitá cerrar tratos solo por DM; muchas cuentas repiten logos y nombres para dar una falsa apariencia de oficialidad.

Cuánto cuesta el álbum y las figuritas del Mundial 2026

Como ocurre cada cuatro años, la colección de Panini marca el inicio simbólico del ritual futbolero entre coleccionistas e hinchas. Y en esta oportunidad, no será un gustito económico.

El tradicional álbum de tapa blanda tiene un costo de $15.000 y se puede conseguir en kioscos de diarios, supermercados y jugueterías. Pero también existe una versión de tapa dura destinada a los coleccionistas. En este caso, su valor ronda entre los $30.000 y $35.000 y está disponible de manera exclusiva a través del sitio oficial Zonakids.com.

Album y figuritas del Mundial 2026 (5) Maria Isabel Sanchez

Por su parte, los tradicionales sobres de figuritas, que en esta ocasión incluirán 7 unidades cada uno, se comercializarán a un precio de $2.000 por sobre. Se trata de un impactante salto en los valores en relación a cuatro años atrás, cuando el álbum costó $750 y los sobres con cinco figuritas se conseguían a $150.

Con estos precios, completar el álbum requerirá unos $300.000, dependiendo de la capacidad de cada uno de intercambiar las repetidas, algo para lo que se suelen organizar reuniones en plazas y parques entre los fanáticos. Aunque es un verdadero golpe al bolsillo para todos los coleccionistas, se espera que la distribución sea masiva en todo el país para garantizar el abastecimiento ante la alta demanda prevista.