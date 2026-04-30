Llegó el álbum del Mundial 2026: cuánto cuesta, dónde conseguirlo y cómo son los sobres de figuritas

La colección de la Copa del Mundo ya está disponible en todo el país. Tamaño, precios y las curiosidades del álbum de figuritas del Mundial 2026 de Panini con la Selección Argentina.

El Mundial 2026 aún no comenzó , pero ya se empieza a palpitar con un clásico: el álbum de figuritas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Panini , la empresa italiana responsable, confirmó la salida oficial de esta tradición que apasiona a chicos y no tan chicos.

"A partir del 30 de abril, estará disponible en todo el país la colección oficial del Mundial de Fútbol 2026 ", anunció Panini . “Cada sobre que se abre da una excusa para juntarse, compartir y vivir el fútbol con la misma pasión de siempre. Bienvenidos al ritual futbolero más esperado del año", añadió.

Esta será la colección más grande de la historia, producto de la ampliación del torneo, que pasó de las tradicionales 36 selecciones a 48. De esta manera, se amplía la cantidad de contenido relacionado con escudos, jugadores y estadios. De hecho, el álbum 2026 tiene 112 páginas y 980 figuritas , un gran salto en relación a las 638 de la edición anterior de Qatar 2022.

Álbum de figuritas Mundial 2026 (1) El álbum del Mundial 2026 tiene 112 páginas y 980 figuritas, lo que lo hace el más grande de la historia.

Cuánto cuesta el álbum y las figuritas del Mundial 2026

Como ocurre cada cuatro años, la colección de Panini marca el inicio simbólico del ritual futbolero entre coleccionistas e hinchas. Y en esta oportunidad, no será un gustito económico.

El tradicional álbum de tapa blanda tiene un costo de $15.000 y se puede conseguir en kioscos de diarios, supermercados y jugueterías. Pero también existe una versión de tapa dura destinada a los coleccionistas. En este caso, su valor ronda entre los $30.000 y $35.000 y está disponible de manera exclusiva a través del sitio oficial Zonakids.com.

Por su parte, los tradicionales sobres de figuritas, que en esta ocasión incluirán 7 unidades cada uno, se comercializarán a un precio de $2.000 por sobre. Se trata de un impactante salto en los valores en relación a cuatro años atrás, cuando el álbum costó $750 y los sobres con cinco figuritas se conseguían a $150.

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Con estos precios, completar el álbum requerirá unos $300.000, dependiendo de la capacidad de cada uno de intercambiar las repetidas, algo para lo que se suelen organizar reuniones en plazas y parques entre los fanáticos. Aunque es un verdadero golpe al bolsillo para todos los coleccionistas, se espera que la distribución sea masiva en todo el país para garantizar el abastecimiento ante la alta demanda prevista.

Otra novedad es la incorporación de la versión digital del álbum. Panini puso a disposición una plataforma online y una aplicación oficial que permite a los usuarios avanzar en la colección de manera virtual. Cada persona recibe dos sobres digitales diarios, con cinco figuritas cada uno. Si bien la cantidad es menor a la de los sobres físicos, la propuesta digital apunta a captar la atención de los jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

Cuáles son las figuritas de la Selección Argentina en el Mundial 2026

En el caso de la Selección Argentina, el álbum incorpora a 18 futbolistas nacionales, con Lionel Messi como abanderado. La figurita del capitán del conjunto albiceleste será la número 17, y se perfila para ser una de las más difíciles de conseguir, especialmente teniendo en cuenta que será su última participación mundialista, convirtiéndola en verdadero botín para los coleccionistas.

messi figurita La figurita de Messi, una de las más codiciadas.

El apartado de la Selección también genera polémica por la ausencia de varias figuras que levantaron el trofeo en Qatar, como es el caso de Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli y Thiago Almada. En cambio, sí está Franco Mastantuono, quien aún pelea por un lugar en la lista de convocados.

Estos son los futbolistas argentinos que forman parte del álbum: