Álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo y conseguir sobres gratis con códigos promocionales

Panini lanza el álbum virtual del Mundial 2026 . ¿Cómo conseguir sobres gratis y completar tu colección de la Copa del Mundo?

Si bien millones de fanáticos de todo el mundo apostarán por completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 en formato físico, lo cierto es que existe otra opción: el álbum virtual , que nuevamente fue lanzado por Panini, la empresa que posee los derechos exclusivos de los cromos de la Copa del Mundo . Claro que, para descargarlo y acceder a los códigos promocionales que ofrecen sobres gratis , es preciso completar determinados pasos.

La alternativa del álbum virtual del Mundial 2026 también podría reportarles a los coleccionistas un beneficio económico. Claro, es que el costo base para completar el álbum físico del Mundial 2026 -que incluirá 980 figuritas- se ubicaría en torno a los 400 mil pesos, siempre y cuándo se puedan intercambiar las repetidas. Si sólo se comprasen los sobres, el costo total hasta podría duplicarse -e incluso hasta con ese dinero tampoco podría llegar a llenarse el álbum -.

La alternativa del álbum virtual del Mundial 2026 también podría reportarles a los coleccionistas un beneficio económico.

Álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo y cuáles son los códigos promocionales para sobres gratis

Para descargar el álbum virtual del Mundial 2026 es preciso localizar la aplicación "FIFA Panini Collection" en App Store para Iphone o Google Play Store para Android.

Una vez localizada en la tienda digital de Panini, se debe apretar el botón 'obtener' o 'descargar', según el sistema operativo, y cuando finalice la instalación ya se podrá ser parte de esta colección virtual.

Cabe resaltar que una vez en que se ingresa en la aplicación es posible reanudar temporadas anteriores, registrarse o participar de la experiencia como invitado. La colección virtual, al igual que el álbum físico de figuritas del Mundial 2026, incluye 980 cromos, que comprenden a las 48 selecciones que serán parte de la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México.

En el formato virtual, los coleccionistas también pueden formar grupos con amigos e intercambiar figuritas con cualquier usuario del mundo para de ese modo avanzar con el proceso de una manera más rápida. A la hora de intercambiar figuritas, en la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tengan. Además, es posible jugar al álbum virtual mediante plataforma web (desde la computadora).

Los usuarios del álbum virtual del Mundial 2026 que pretendan completarlo dispondrán de dos sobres de regalo por día.

Cada uno de ellos contiene cinco figuritas, a diferencia de los sobres físicos, que incluyen siete. Aparte de estos dos sobres por día, también se podrán obtener sobres extras. Para tal fin, se debe iniciar sesión en la página web oficial de Coca Cola, puesto que allí todos los días se renovará un código con el que podrán obtener un sobre más para abrir cada 24 horas.

AA21PWXE Para descargar el álbum virtual del Mundial 2026 es preciso localizar la aplicación "FIFA Panini Collection".

Los códigos promocionales para sobres gratis del álbum virtual

Existen dos códigos con los que también podrán obtener un sobre extra de figuritas. Cabe destacar que solamente se podrán utilizar una vez por usuario. Los mismos son ALL-THE-FEELS y FIFA-2026-PLAY.

Cabe reseñar que en el álbum virtual del Mundial 2026 se incluyen 11 futbolistas de la Selección Argentina:

Emiliano "Dibu" Martínez.

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Rodrigo De Paul.

Julián Álvarez.

Lionel Messi.

Giuliano Simeone.

Lautaro Martínez.

También se podrá conseguir la figurita dorada con el escudo de la AFA.