Provincia aportará más de 530 millones de pesos para asfalto en Centenario

La mitad de ese monto es un aporte no reintegrable. El convenio firmado contempla, además, tareas complementarias en distintos sectores de la localidad.

Con el objetivo de mejorar la distribución de recursos y brindandar soluciones a las necesidades de la población, el gobernador Rolando Figueroa firmó un convenio de cooperación y financiamiento con el intendente de Centenario, Esteban Cimolai. De esta manera, la Provincia aportará fondos -reintegrables y no reintegrables- por 531.182.157 pesos para obras de pavimento y tareas complementarias en esa localidad.

De esta manera, se garantiza que los servicios y políticas públicas lleguen a todos los ciudadanos independientemente de donde vivan, reforzando la eficiencia y equidad. En esta oportunidad, el pavimento urbano y las obras complementarias abarcarán la calle Atahualpa Yupanqui entre Honduras y Avenida Lago Traful, Costa Rica, Colombia y México entre Atahualpa Yupanqui y Dr. Natalio Burd.

A través de este acuerdo, la Provincia otorgará a la Municipalidad un aporte no reintegrable de 265.591.078 pesos, y financiará el saldo restante mediante el otorgamiento de aportes reintegrables por 265.591.078 pesos.

Por su parte, el municipio se compromete al diseño, contratación, inspección y mantenimiento del proyecto de las obras, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos derivados de su ejecución y de las relaciones laborales que se generen, como así también de su mantenimiento y conservación posterior.

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Provincia anunció obras importantes para otros seis municipios

El gobernador Rolando Figueroa recibió este martes a seis intendentes, donde se les confirmó el llamado a licitación para importantes obras que dependen de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), a cargo de la ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi.

Del anuncio de esas licitaciones participaron el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; de Zapala, Carlos Koopmann; de Senillosa, Lucas Páez; de Cutral Co, Ramón Rioseco; de San Martín de los Andes, Carlos Salotini; y el jefe comunal de Junín de los Andes, Luis Madueño.

Para esta localidad cordillerana se licitarán 73 cuadras de pavimento, mientras que para la vecina San Martín de los Andes se confirmó la construcción del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (C.I.A.) Nº 5.

A su vez, se anunciaron nuevos edificios escolares: La EPET 27 para Neuquén capital, la 267 de Arroyito y Senillosa y la ampliación del CPEM 36 de Zapala.

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Figueroa y el intendente Ramón Rioseco firmaron un convenio de cofinanciamiento para la construcción de 150 viviendas en Cutral Co. Será mediante la articulación de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el municipio local.

A través del organismo, la Provincia aportará el 60 por ciento del financiamiento, mientras que el municipio asumirá el 40 por ciento restante.

La municipalidad será la encargada de organizar y ejecutar la obra, incluyendo la contratación de la empresa constructora, mientras que la ADUS actuará como co-financiador y realizará auditorías financieras y de avance.