Dos vuelcos en pocas horas: tres heridos y un auto incrustado dentro de un desagüe

Una grúa tuvo que intervenir para sacar a uno de los vehículos. Amplio despliegue de Bomberos Voluntarios, Policía y Personal de Salud.

Arduo trabajo para personal de policía, bomberos y salud, tanto en San Patricio del Chañar como en Centenario. En primer lugar, este sábado por la noche un automóvil protagonizó un vuelco sobre la ruta 7 . A la altura de la Picada 8, en San Patricio del Chañar , el vehículo terminó sobre la banquina y se registraron al menos tres personas heridas.

Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control y terminó protagonizando un impactante vuelco. Las primeras informaciones indican que los ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración.

Durante varias horas las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución por el lugar, mientras se realizaban tareas operativas. Se desconoce si el vuelco fue a raíz de algún grado de alcohol en sangre en el conductor o simplemente despistó por otra situación.

autovuelco ruta 7

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal de la Comisaría 13, Bomberos Voluntarios y equipos de salud del hospital local Dra. Alicia Cruz, que brindaron asistencia a los heridos y coordinaron el traslado preventivo.

Un auto adentro de un desagüe

Momentos de tensión tuvieron lugar este sábado por la tarde en Centenario, cuando policía de Tránsito solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, ya que un auto había caído a un desagüe y se había incrustado allí. En el operativo también estuvo presente Tránsito de Villa Obrera.

El vehículo protagonizó un vuelco que terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba y dentro del canal mano Centenario-Vista Alegre, en cercanías a la calle 10. El mismo era manejado por una mujer, de 38 años de edad, quien logró salir por sus propios medios, reveló Patricio Álvarez, bombero jefe del cuerpo activo, en diálogo con LM Neuquén.

Cuando Bomberos arribó al lugar, la conductora ya había sido trasladada al hospital Natalio Burd, por lo que se desconoce hasta el momento las circunstancias de cómo terminó allí.

Se trataba de un Volkswagen Gol Trend, el cual Bomberos Voluntarios no pudieron retirarlo debido a que se encontraba casi completamente dentro del canal. Es así que se derivó a la familia de la mujer que se contacten con una grúa para poder sacarlo.