Un camión sin seguro se quedó sin frenos y derribó parte de una vivienda

El vehículo destruyó el portón del garaje y una camioneta de un domicilio de Collón Curá al 2700. La familia está desolada.

Una familia todavía no encuentra consuelo tras la destrucción de parte de su vivienda y chocó parte de una camioneta por una mala maniobra de un camionero. Las cámaras de seguridad captaron el momento justo en que el camión dio marcha atrás, no frenó e ingresó al domicilio de un particular. El lamentable hecho ocurrió a las 11.30 de este sábado.

"Gracias a Dios estamos bien. En ese momento nos encontrábamos a dos metros desayunando con mis hijos de 4, 7 y 19 años mientras mi hija de 22 años seguía recostada", contó Cristina a LM Neuquén la propietaria de la vivienda afectada del barrio Nuevo Amanecer, el noroeste de la ciudad.

La mujer dijo que - según les confió el conductor el camión- el rodado se le fue e impacto de lleno. Las imágenes son más que elocuentes.

Señaló que el conductor "poseía licencia de conducir B2, que no corresponde al vehículo que conducía, además, no tenía seguro".

image

Tras el incidente, concurrió un móvil de Tránsito y les informó que dijo que no le correspondía por zona llevarse el camión porque "no mató a nadie". En tanto que, manifestó que desde la Comisaría 21 aseguraron no tener espacio para dejar el camión.

El chofer del camión llamó a alguien con licencia y se fue. La familia manifestó que radicó la denuncia al verse afectada.

camion accidente (1)

Utilizaba la camioneta para la verdulería: "Empezar de cero"

Cristina, acongojada, aseguró que perdió su principal herramienta de trabajo. "Me levanto todos los días a trabajar con esta camioneta, hago reparto y vendo frutas y verduras en la calle Collón Cura. Es mi medio de vida y ahora me toca afrontar todo y empezar de nuevo", lamentó.

Además, pidió mayor responsabilidad a los conductores: "Dicen que es material y sí, lo entiendo, pero es algo que me costó muchísimo. Tenés que tener seguro, licencia y todo en regla".