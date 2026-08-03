Son de Cutral Co, los apresaron con droga en Bariloche y zafaron de terminar condenados

Dos hombres que habían sido atrapados en territorio rionegrino enfrentaron una causa por tenencia de estupefacientes y, ahora, deberán cumplir varias pautas de conducta.

Los hombres de Cutral Co fueron atrapados con droga en Bariloche durante un procedimiento de rutina.

Dos neuquinos apresados en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche evitaron terminar presos por la tenencia de drogas pero no la sacaron barata.

Todo empezó con un procedimiento de rutina realizado a mediados del año pasado por parte de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y el hallazgo de estupefacientes en poder de dos jóvenes oriundos de la ciudad de Cutral Co . Debido a que no había elementos incriminantes suficientes para atribuirles la venta de drogas, la fiscalía descentralizada de Bariloche les atribuyó el delito de tenencia simple de estupefacientes y avanzó con la investigación respectiva.

En los últimos días, la fiscalía y la defensa particular llegaron a un acuerdo y solicitaron la realización de una audiencia. El trámite se concretó en la oficina judicial barilochense y desde la fiscalía se anticipó que se aplicaría una probation por el término de un año.

A la hora de dar el detalle de las pautas establecidas, la parte acusadora enumeró varios puntos rigurosos. Los dos imputados deberán presentarse en forma trimestral ante la Dirección de Población Judicializada de Cutral Co, hacer dos cursos cada uno y, además, donar dos millones de pesos al hospital de Bariloche.

Como ocurre en otros operativos, el can detector de Gendarmería Nacional fue fundamental para el secuestro de la droga. Gentileza Gendarmería

Asimismo, los celulares y el dinero secuestrados en el procedimiento quedarán en manos de la GNA.

A estudiar duro en la plataforma del MPF

La defensa no puso objeciones a lo propuesto por la fiscalía y se encargó de brindar las características de los cursos que harán sus representados. De forma ininterrumpida, los imputados completarán los talleres de “Acceso a la Justicia para Construcción de la Ciudadanía”, “Violencia digital: uso respetuoso de las redes” y “Nociones generales de los derechos laborales” a través de una plataforma del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Deberán donar $2 millones cada uno

En cuanto a la donación al hospital, el abogado garantizó el pago de la primera cuota esta semana, un millón de pesos, y el resto en septiembre y octubre.

El juez federal se limitó a homologar el acuerdo presentado por las partes e hizo un repaso de las pautas de conducta establecidas.

En San Martín de los Andes, se concreta un trabajo preventivo permanente por la presencia de dealers en espacios públicos.

Una de las condiciones que se tienen en cuenta al momento de contemplar el beneficio de la probation es que el imputado no tenga antecedentes. En los primeros meses de este año, por ejemplo, un hombre de San Martín de los Andes atrapado por los efectivos de la División Antinarcóticos de la Zona Sur en la plaza Sarmiento de esa ciudad no pudo acceder a la suspensión de juicio a prueba porque arrastraba una condena.

En este marco, se hizo un juicio abreviado y además de recibir una pena de tipo condicional, se estableció la donación de 100 mil pesos a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes.

Por el contrario, un dealer de Zapala sin antecedentes, evitó una condena de la justicia federal aunque tuvo que hacer una donación de 300 mil pesos a la cooperadora del hospital de su ciudad. El hombre había sido detenido el 7 de mayo de 2022 en la plaza España, con casi 90 gramos de drogas distribuidos en envoltorios.