Narcos que no llegan a fin de mes: los planteos a la hora de pagar multas y donaciones

A diario, varios condenados piden audiencias a la justicia federal para exponer situaciones particulares que los obligan a suspender compromisos asumidos en las sentencias. Ante el incumplimiento, temen terminar presos.

Muchos narcos, tras ser condenados, buscan una "refinanciación" de las multas que les impone la justicia.

Un fenómeno que se reitera en los últimos años en las audiencias judiciales que presiden jueces federales de la región tiene relación con pedidos impulsados por defensores públicos y particulares en relación a sus representados ante la exigencia del pago de donaciones y multas . En concreto, apuntan a planes de largo plazo o, directamente, posponerla por un tiempo.

Días atrás, por ejemplo, en una audiencia realizada ante un juez de Ejecución del Tribunal Oral Federal de esta capital, un condenado por infracción a la Ley 23.737 y que, en la actualidad ya se encuentra en libertad, tuvo que explicar porque desatendió el pago de una multa de 129 mil pesos.

El hombre, de nombre Jorge, aclaró que pudo abonar $40 mil en el pasado mes de abril pero que se separó, sus padres están enfermos y tiene varios gastos que afrontar.

Ante el descargo del condenado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se mostró comprensivo en esperar el cumplimiento de los pagos. Igualmente, le recordó que también debe afrontar una donación.

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Tras escuchar a las partes, el juez le impuso la obligación de abonar lo adeudado antes del próximo 10 de julio.

Cuotas de 10 mil pesos

Una situación no muy distinta expuso otro condenado por narcotráfico, quien cumple prisión domiciliaria en una propiedad ubicada en la Villa 21-24 de la ciudad de Buenos Aires.

Su defensora oficial, refiriéndose a su endeble situación económica, solicitó que se le permitan pagar cuotas mínimas de 10 mil pesos mensuales a partir del presente mes. “Con posibilidades de aumentar el monto si su economía lo permite”, remarcó la representante legal del condenado.

La fiscalía no opuso objeciones y el juez se encargó de aprobar el plan propuesto.

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Una propuesta no muy distinta fue efectuada por otro condenado por drogas a un juez de Ejecución del TOF roquense. El hombre, de nombre Abundio, quien cumple prisión domiciliaria, solicitó que la multa que supera los $2,5 millones pueda ser cancelada en un plan de 51 cuotas mensuales de $50 mil.

Frente a la voluntad de pago del hombre, el magistrado interviniente se pronunció en forma favorable.

Donaciones a hospitales

En los últimos meses, varios procesos por drogas que involucraron a neuquinos se resolvieron mediante el beneficio de la probation y la imposición del pago de multas. Uno de los casos tuvo como protagonista a un dealer de Zapala, que evitó una condena de la justicia federal aunque tuvo que hacer una donación de 300 mil pesos a la cooperadora del hospital de su ciudad. El hombre había sido detenido el 7 de mayo de 2022 en la plaza España, con casi 90 gramos de drogas distribuidos en envoltorios.

Y la semana pasada, una investigación que tuvo bajo sospecha a dos hombres con domicilio en esta capital tras ser detenidos con casi medio centenar de pastillas de éxtasis en el Parque Central, se cerró con una suspensión de juicio a prueba y el pago de una donación de $400 mil al servicio de adicciones del hospital Castro Rendón.