Estaba bajo sospecha por un kilo de drogas pero zafó y solo deberá hacer una donación

Un hombre de San Patricio del Chañar que enfrentaba una causa por ocultar una gran cantidad de envoltorios con marihuana y cocaína accedió a pena en suspenso.

El hombre de San Patricio del Chañar estaba bajo sospecha inicialmente por venta de drogas.

Un hombre San Patricio del Chañar que estaba bajo sospecha por el manejo de un kiosco narco en una toma de esa localidad zafó de una pena de prisión efectiva gracias a un cambio en la calificación definitiva que le impuso la justicia federal. De igual modo, deberá cumplir con un castigo condicional de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y deberá donar 600 mil pesos al hospital Castro Rendón.

La causa penal en contra del hombre por infracción a la Ley 23.737 se inició de manera circunstancial luego de que la justicia provincial ordenó un allanamiento en su vivienda por un hecho de robo. En ese marco, el personal de la Comisaría 13 de El Chañar logró incautar más de una treintena de envoltorios con cocaína y marihuana, además de droga distribuida en bolsas.

En el allanamiento realizado en la casa del estudiante, fue hallado casi medio kilo de marihuana

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana.

Frente al hallazgo de la droga, se le dio intervención al juzgado federal de esta capital y como ocurre en otros casos, la causa se demoró varios años para llegar a una resolución. El allanamiento se desarrolló el 13 de abril de 2023 y se definió recién la semana pasada. Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que no había suficientes elementos de prueba para condenar al hombre por comercialización de drogas y que solo se le podía atribuir el delito de tenencia simple de estupefacientes.

De forma paralela, la fiscalía recordó que el hombre era investigado por un robo y que el hallazgo de los estupefacientes se dio de manera fortuita.

En ese marco, comunicó que se había llegado a un acuerdo con la defensa oficial y que consideraron que el acusado debía cumplir una pena condicional de 2 años y 8 meses, además de la donación de 600 mil pesos al hospital Castro Rendón.

La parte acusadora también valoró que el hombre de El Chañar no cuenta con antecedentes.

En cuanto al imputado, no puso objeciones a la propuesta presentada al juez del Tribunal Oral Federal (TOF).

droga añelo Durante el allanamiento al kiosco narco que administraban las mujeres, se encontraron drogas y balanzas digitales.

Frente a las coincidencias de las partes intervinientes, el magistrado interviniente se limitó a homologar lo acordado y repasó las principales pautas de conducta, entre las que se destacan informar cualquier cambio de domicilio, someterse al control periódico de las autoridades y la donación de una suma de $600 mil al Castro Rendón en dos cuotas.

Una resolución similar

Una decisión similar a la del hombre de El Chañar se adoptó el año pasado con un albañil de Centenario, que fue sorprendido por la Policía y para evitar una imputación por narcotráfico, desparramó más de 400 gramos de cocaína en el patio de un vecino.

La acción le sirvió a medias y tras aceptar su responsabilidad por tenencia simple de estupefacientes, tuvo que cumplir un castigo condicional y, además, se le impuso la donación de medio millón de pesos al servicio de adicciones del hospital Castro Rendón.

El curioso hecho protagonizado por el trabajador con domicilio en una propiedad ubicada en cercanías de las calles Barriales y Olascoaga, en Centenario, ocurrió en 2024 y se derivó de otro delito, que investigaba la fiscal Paula Verónica González. La funcionaria ordenó un allanamiento y el personal de la Comisaría 52, junto a la UESPO, se vieron sorprendidos al encontrar desparramada una sustancia blanca en el interior de la casa del sospechoso, el patio del vecino y también la calle. Los agentes recogieron parte de la sustancia, que pesó más de 400 gramos. Luego, Antinarcóticos confirmó que se trataba de cocaína.